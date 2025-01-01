Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Héma-Québec

Les collectes de sang à venir dans la région

durée 14h00
7 novembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par Salle des nouvelles

L'organisme Héma-Québec tiendra prochainement des collectes de sang dans la région.

Voici les dates et les lieux des cliniques programmées:

Vendredi 7 novembre
Saint-Gédéon: Aréna Marcel Dutil, de 14 h à 19 h 30. Objectif: 70 donneurs

Lac-Mégantic: Centre sportif Mégantic, de 13 h 30 à 19 h 30. Objectif: 100 donneurs

Mercredi 12 novembre
Saint-Georges: Sous-sol de l'église L'Assomption, de 13 h 30 à 20 h. Objectif: 220 donneurs

Vendredi 21 novembre
Saint-Éphrem-de-Beauce: Complexe multifonctionnel, de 14 h à 20 h. Objectif: 80 donneurs

Mardi 25 novembre
Saint-Joseph-de-Beauce: Centre Frameco, de 14 30 h à 20 h. Objectif: 90 donneurs

Mercredi 26 novembre
Saint-Honoré-de-Shenley: Complexe multifonctionnel, de 13h30  à 19h30. Objectif: 60 donneurs

Il est recommandé de prendre rendez-vous pour faire un don de sang. Toutefois, si vous êtes de passage devant un site de collecte et êtes disponibles pour faire un don, n’hésitez pas à vérifier auprès de l’équipe sur place si elle peut vous y accueillir.

Avant de faire un don de sang
Dans les heures précédant votre don de sang, il est conseillé de boire un minimum de 500 ml d’eau ou de jus et de vous assurer de bien manger, tout en évitant les aliments gras. Afin de faciliter le prélèvement, portez des vêtements amples et des manches qui peuvent être relevées au-dessus du coude.

Vous devez également avoir en votre possession votre carte de donneur ou encore une pièce d’identité.

Des critères de sélection très stricts ont été établis si vous souhaitez donner du sang. Pour en savoir plus sur ces critères ou obtenir plus de renseignements, consultez le site Internet de l’organisme.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Hôpital de Saint-Georges: légère surchauffe à l'urgence

Publié hier à 15h00

Hôpital de Saint-Georges: légère surchauffe à l'urgence

Selon les données recueillies sur le site du CISSS de Chaudières-Appalaches, à 13 h aujourd'hui, le taux d’occupation des civières à l'urgence de l'Hôpital de Saint-Georges s'établissait à 119%. Comparativement, il était à 80% pour l'Hôpital de Thetford, à 60% à celui de Montmagny, et à 172 pour cent à l'Hôtel-Dieu de Lévis. Le nombre total de ...

LIRE LA SUITE
La Coop de santé Robert-Cliche craint les impacts de la nouvelle Loi 2

Publié le 5 novembre 2025

La Coop de santé Robert-Cliche craint les impacts de la nouvelle Loi 2

La Coopérative de santé Robert-Cliche a exprimé son inquiétude face aux impacts de la nouvelle Loi 2 du gouvernement du Québec, qui provoquera l’arrêt du partenariat entre la Coopérative et une équipe de chirurgiens du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSS-CA) au 1er janvier 2026. Ce partenariat permettait ...

LIRE LA SUITE
Vaccination en cours contre la grippe et la COVID-19 en Chaudière-Appalaches

Publié le 2 novembre 2025

Vaccination en cours contre la grippe et la COVID-19 en Chaudière-Appalaches

La campagne de vaccination contre les infections respiratoires est officiellement en cours dans la région de Chaudière-Appalaches. La population est invitée à prendre rendez-vous dès maintenant pour recevoir les vaccins contre l’influenza (grippe) et la COVID-19. Le vaccin contre la grippe est offert gratuitement à toute la population. Quant au ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge