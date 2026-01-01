Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Héma-Québec

Cinq collectes de sang à venir dans la région

durée 16h15
18 février 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par Salle des nouvelles

L'organisme Héma-Québec tiendra des collectes de sang dans la région au cours des prochaines semaines.

Voici les dates et les lieux des cliniques programmées:

Vendredi 27 février
Saint-Lambert-de-Lauzon: Salle A+B au Centre municipal, de 13 h à 20 h. Objectif 115 donneurs.

Jeudi 5 mars
Beauceville: Centre communautaire du Curé-Denis-Morin, de 14 h à 20 h. Objectif: 80 donneurs.

Lundi 9 mars
Saint-Georges: Salle paroissiale - Secteur Ouest, de 10 h à 20 h. Objectif: 225 donneurs.

Lundi 16 mars
Saint-Côme-Linière: Aréna Saint-Côme-Linière Salle Optimiste, de 13 h 30 à 19 h 30. Objectif: 60 donneurs.

Mercredi 18 mars
Saint-Elzéar-de-Beauce: Centre communautaire, de 13 h à 20 h. Objectif: 100 donneurs.

Il est recommandé de prendre rendez-vous pour faire un don de sang. Toutefois, si vous êtes de passage devant un site de collecte et êtes disponibles pour faire un don, n’hésitez pas à vérifier auprès de l’équipe sur place si elle peut vous y accueillir.

Avant de faire un don de sang
Dans les heures précédant votre don de sang, il est conseillé de boire un minimum de 500 ml d’eau ou de jus et de vous assurer de bien manger, tout en évitant les aliments gras. Afin de faciliter le prélèvement, portez des vêtements amples et des manches qui peuvent être relevées au-dessus du coude.

Vous devez également avoir en votre possession votre carte de donneur ou encore une pièce d’identité.

Des critères de sélection très stricts ont été établis si vous souhaitez donner du sang. Pour en savoir plus sur ces critères ou obtenir plus de renseignements, consultez le site Internet de l’organisme.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Un vaccin développé au Québec pourrait protéger les enfants de trois maladies

Publié à 11h00

Un vaccin développé au Québec pourrait protéger les enfants de trois maladies

Un vaccin en cours de développement par une équipe de l'Université Laval pourrait un jour protéger les tout-petits de trois maladies différentes, dont le redoutable virus respiratoire syncytial (VRS). Il s'agirait du tout premier vaccin contre les virus respiratoires pour les enfants de six mois à cinq ans. «En ce moment, il faut savoir qu'il ...

LIRE LA SUITE
Une conférence gratuite du chercheur Jean‑Pierre Després

Publié hier à 10h15

Une conférence gratuite du chercheur Jean‑Pierre Després

Dans le cadre de son cardiothon, la Fondation du Coeur Beauce-Etchemin offre une conférence gratuite à toute la population de la Beauce qui aura lieu le 11 mars prochain au centre de congrès Le Georgesville. À cette occasion, on pourra entendre le chercheur Jean‑Pierre Després, de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de ...

LIRE LA SUITE
Hôpital de Saint-Georges: légère surchauffe à l'urgence

Publié le 15 février 2026

Hôpital de Saint-Georges: légère surchauffe à l'urgence

Selon les données recueillies sur le site du CISSS de Chaudières-Appalaches, à 13 h aujourd'hui, le taux d’occupation des civières à l'urgence de l'Hôpital de Saint-Georges s'établissait à 110%. Comparativement, il était à 80% pour l'Hôpital de Thetford, à 90% pour celui de Montmagny, et à 142 pour cent à l'Hôtel-Dieu de Lévis. Le nombre total ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge