CISSS de Chaudière-Appalaches

Le Comité des usagers d'établissement est élu

durée 14h00
20 février 2026
Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Six des huit postes à pourvoir ont été comblés au Comité des usagers d’établissement (CUE) du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches.

L'élection par acclamation a été proclamée à l'issue de la période de dépôt des candidatures, qui s’est déroulée du 19 janvier au 6 février.

La mission du comité, comme son nom l'indique, est de représenter les intérêts des usagères et des usagers, ainsi que de promouvoir et de défendre leurs droits. Cette contribue également à l’amélioration de leur expérience et de la qualité des soins et des services offerts dans le réseau du CISSS C-A.

Ainsi, le siège Centre hospitalier est occupé par Michel Vaillancourt, de Thetford, alors que celui de la Déficience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme, déficience physique revient à Karine Hamelin de Lévis.

Aussi, La représentation du Soutien à domicile – Première ligne est assumée par Michel Coulombe, de Montmagny. En Santé mentale et dépendance, le siège est occupé par Alexie Plourde, de Cap-Saint-Ignace.

Enfin, la Lévisienne Louise Gareau est affectée aux Centres jeunesse, alors que le Représentant des comités de résidents est Ghislain Bisson, un résident de Thetford.

Par ailleurs, les sièges Axe-Nord (Alphonse-Desjardins et Montmagny-L’Islet), et Axe-Sud (Thetford, Beauce et les Etchemins) demeurent vacants. Ils pourront être comblés par voie de cooptation, conformément aux modalités prévues par le Comité des usagers de l’établissement.

