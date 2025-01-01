Dix collectes de sang à venir dans la région

L'organisme Héma-Québec tiendra prochainement des collectes de sang dans la région.

Voici les dates et les lieux des cliniques programmées:

Vendredi 21 novembre

Saint-Éphrem-de-Beauce: Complexe multifonctionnel, de 14 h à 20 h. Objectif: 80 donneurs

Mardi 25 novembre

Saint-Joseph-de-Beauce: Centre Frameco, de 14 h 30 à 20 h. Objectif: 90 donneurs

Mercredi 26 novembre

Saint-Honoré-de-Shenley: Complexe multifonctionnel, de 13 h 30 à 19 h 30. Objectif: 60 donneurs

Mardi 2 décembre

Lac-Etchemin: Centre des arts et de la culture, de 13 h 30 à 19 h 30. Objectif: 60 donneurs

Mercredi 10 décembre

East-Broughton: Salle des Chevaliers de Colomb, de 14 h à 19 h 30. Objectif: 70 donneurs

La Guadeloupe: Centre sportif, de 14 h à 19 h 30. Objectif: 70 donneurs

Vendredi 12 décembre

Saint-Côme-Linière: Salle Optimiste de l'aréna, de 13 h 30 à 19 h 30. Objectif: 60 donneurs

Lundi 15 décembre

Sainte-Marie-de-Beauce: Centre Caztel (salle Desjardins), de 14 h 30 à 20 h. Objectif: 125 donneurs

Vendredi 19 décembre

Sainte-Lambert-de-Lauzon: Centre municipal, de 14 h à 19 h 30. Objectif: 70 donneurs

Mardi 23 décembre

Sainte-Marguerite: Édifice municipal, de 13 h 30 à 19 h 30. Objectif: 60 donneurs

Il est recommandé de prendre rendez-vous pour faire un don de sang. Toutefois, si vous êtes de passage devant un site de collecte et êtes disponibles pour faire un don, n’hésitez pas à vérifier auprès de l’équipe sur place si elle peut vous y accueillir.

Avant de faire un don de sang

Dans les heures précédant votre don de sang, il est conseillé de boire un minimum de 500 ml d’eau ou de jus et de vous assurer de bien manger, tout en évitant les aliments gras. Afin de faciliter le prélèvement, portez des vêtements amples et des manches qui peuvent être relevées au-dessus du coude.

Vous devez également avoir en votre possession votre carte de donneur ou encore une pièce d’identité.

Des critères de sélection très stricts ont été établis si vous souhaitez donner du sang. Pour en savoir plus sur ces critères ou obtenir plus de renseignements, consultez le site Internet de l’organisme.