Chaudière-Appalaches

Plus de 200 inscrits au Colloque santé et sécurité du travail

durée 18h00
19 novembre 2025
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Plus de 200 personnes sont attendues au Colloque santé et sécurité du travail Chaudière-Appalaches, qui aura lieu le 27 novembre, au Centre Caztel de Sainte-Marie-de-Beauce.

C'est ce qu'a indiqué la conseillère en prévention de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) du territoire administratif, Audrey Labbé, en entrevue vidéo avec EnBeauce.com, pour parler de cet événement.

«La réponse a été excellente puisqu'on fait salle comble. On avait pas eu ce genre de rassemblement depuis une vingtaine d'années», a-t-elle fait remarquer.

Le programme de la journée permettra aux inscrits de se mettre à jour sur les enjeux d’actualité du secteur.

Ainsi, trois conférences seront livrées, la première portant sur la Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail et ses impacts pour les entreprises. Une seconde traitera de la prévention des risques psychosociaux au travail, alors que la troisième mettra en lumière les rôles méconnus de l’inspecteur, au delà de la visite effectuée sur les lieux de travail.

De même, un atelier sera offert pour expliquer les défis de la mise en place d'un comité de santé et de sécurité.

Enfin, un panel, constitué des finalistes et lauréats régionaux des Grands Prix de la CNESST animera une discussion mettant en valeur l’innovation et l’engagement des milieux de travail de la région.

Écoutez l'intégrale de l'entrevue vidéo avec Audrey Labbé, conseillère en prévention à la CNESST de Chaudière-Appalaches.

