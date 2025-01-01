Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Données du CISSS de Chaudières-Appalaches

Hôpital de Saint-Georges: engorgement à l'urgence

durée 11h00
23 décembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Sylvio Morin
email
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Selon les données recueillies sur le site du CISSS de Chaudières-Appalaches, à 9 h ce matin, le taux d’occupation des civières à l'urgence de l'Hôpital de Saint-Georges s'établissait à 167%.

Comparativement, il était à 147% pour l'Hôpital de Thetford, à 90% pour celui de Montmagny, et à 156 pour cent à l'Hôtel-Dieu de Lévis.

Le nombre total de personnes à l’urgence de Saint-Georges se chiffrait à 61, alors que 23 d'entre elles attendaient de voir un médecin.

De même, le temps d'attente estimé pour un cas non prioritaire, avant de voir un médecin, était de sept heures et 48 minutes.

Par ailleurs, selon la compilation des données de la veille, la durée moyenne de séjour des personnes dans la salle d’attente était de quatre heures et sept minutes, alors que la durée moyenne de séjour des personnes en attente sur une civière se situait à 22 heures et 35 minutes.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Sept collectes de sang à venir dans la région

Publié hier à 10h00

Sept collectes de sang à venir dans la région

L'organisme Héma-Québec tiendra prochainement des collectes de sang dans la région. Voici les dates et les lieux des cliniques programmées: Mardi 23 décembre Sainte-Marguerite: Édifice municipal, de 13 h 30  à 19 h 30. Objectif: 60 donneurs Jeudi 8 janvier Beauceville: Salle Curé Denis-Morin, de 14 h  à 20 h. Objectif: ...

LIRE LA SUITE
Temps froid: attention aux intoxications au monoxyde de carbone

Publié le 19 décembre 2025

Temps froid: attention aux intoxications au monoxyde de carbone

Avec l’arrivée du temps froid au cours des dernières semaines, la Direction de santé publique du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches à publier des recommandations pour éviter les intoxications au monoxyde de carbone associées à l’utilisation d’appareils à combustion. Chaque année, plusieurs intoxications ...

LIRE LA SUITE
La FMOQ et le gouvernement du Québec sont arrivés à une entente de principe

Publié le 11 décembre 2025

La FMOQ et le gouvernement du Québec sont arrivés à une entente de principe

Québec et les médecins de famille ont trouvé une voie de passage: les deux camps ont conclu une entente de principe pour renouveler l’accord-cadre des omnipraticiens, tandis que le gouvernement Legault apportera des modifications à sa loi 2, dont il reportera l’entrée en vigueur. La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) a ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge