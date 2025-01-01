Nous joindre
Données du CISSS de Chaudières-Appalaches

Hôpital de Saint-Georges: légère surchauffe à l'urgence

durée 12h00
19 novembre 2025
Par Salle des nouvelles

Selon les données recueillies sur le site du CISSS de Chaudières-Appalaches, à 10 h ce matin, le taux d’occupation des civières à l'urgence de l'Hôpital de Saint-Georges s'établissait à 129%.

Comparativement, il était à 167% pour l'Hôpital de Thetford, à 170% à celui de Montmagny, et à 172 pour cent à l'Hôtel-Dieu de Lévis.

Le nombre total de personnes à l’urgence de Saint-Georges se chiffrait à 51, alors que 16 d'entre elles attendaient de voir un médecin.

De même, le temps d'attente estimé pour un cas non prioritaire, avant de voir un médecin, était de six heures et neuf minutes.

Par ailleurs, selon la compilation des données de la veille, la durée moyenne de séjour des personnes dans la salle d’attente était de trois heures et 37 minutes, alors que la durée moyenne de séjour des personnes en attente sur une civière se situait à 13 heures et 41 minutes.

