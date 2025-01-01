Nouvelle formule pour le Cardiothon 2026

Le 13ᵉ Cardiothon au profit de la Fondation du cœur Beauce-Etchemin se tiendra le 14 mars 2026 avec une formule revisitée.

Sous la présidence d’honneur de Marie-Michèle Giroux, de Giroux et Lessard, l’événement se fixe un objectif ambitieux de 300 000 $, afin de soutenir les programmes de prévention, de réadaptation et d’éducation du Pavillon du cœur Beauce-Etchemin.

« La santé est une priorité pour moi, tout comme celle de notre communauté. C’est pourquoi j’ai accepté avec fierté la présidence d’honneur du Cardiothon 2026. Ensemble, nous pouvons promouvoir de saines habitudes de vie et rappeler leur influence sur notre quotidien. Les fonds recueillis lors de cet événement serviront à sensibiliser et éduquer les jeunes, les adultes et les aînés », a mentionné Marie-Michèle Giroux.

Pour cette édition, les participants auront accès à une formule revue, améliorée et élargie :

- ajout d’un 3ᵉ défi sportif: spinning, circuit d’entrainement et circuit aquatique,

- défi individuel: la population est invitée à s’inscrire pour un défi d’une heure,

- une expérience plus immersive et motivante pour les participants.

Toute personne intéressée à contribuer à l’événement peut le faire en participant, en devenant partenaire de l’événement et/ou en faisant un don. Pour connaître les modalités et les coûts, visiter le www.cardiothon.ca ou par téléphone au 418 227-1843 poste 207 ou par courriel à fondation@coeur.ca.

« Investir dans la prévention et la réadaptation, c’est agir avant que la maladie ne dicte notre vie. Au Pavillon du cœur Beauce-Etchemin, on accompagne chaque jour des citoyens à reprendre le contrôle de leur santé, à bouger davantage et à mieux comprendre leur propre corps. Ces gestes simples, répétés dans toute la communauté, créent un véritable changement durable. C’est là que se trouve notre fierté et notre raison d’être », a conclu Bernard Lessard, président de la Fondation.