Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Données du CISSS de Chaudières-Appalaches

Hôpital de Saint-Georges: surchauffe à l'urgence

durée 10h00
5 janvier 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Sylvio Morin
email
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Selon les données recueillies sur le site du CISSS de Chaudières-Appalaches, à 8 h ce matin, le taux d’occupation des civières à l'urgence de l'Hôpital de Saint-Georges s'établissait à 138%.

Comparativement, il était à 160% pour l'Hôpital de Thetford, à 150% pour celui de Montmagny, et à 172 pour cent à l'Hôtel-Dieu de Lévis.

Le nombre total de personnes à l’urgence de Saint-Georges se chiffrait à 47, alors que huit d'entre elles attendaient de voir un médecin.

De même, le temps d'attente estimé pour un cas non prioritaire, avant de voir un médecin, était de trois heures et quatre minutes.

Par ailleurs, selon la compilation des données de la veille, la durée moyenne de séjour des personnes dans la salle d’attente était de cinq heures et 25 minutes, alors que la durée moyenne de séjour des personnes en attente sur une civière se situait à 19 heures et 35 minutes.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Libérer son corps pour se libérer de la nicotine: une conférence signée Jacques Doyon

Publié le 2 janvier 2026

Libérer son corps pour se libérer de la nicotine: une conférence signée Jacques Doyon

Pendant des années, arrêter de fumer a souvent été présenté comme un combat de volonté. Une lutte intérieure, parfois épuisante, entre l’envie et la discipline. Jacques Doyon propose aujourd’hui une tout autre approche. Une approche qui ne cherche pas à forcer le corps, mais à l’écouter… et à le reprogrammer. Le samedi 31 janvier, à ...

LIRE LA SUITE
Contacter le 811 et se soigner à la maison

Publié le 30 décembre 2025

Contacter le 811 et se soigner à la maison

Avec l'arrivée de l'hiver, les urgences sont fortement sollicitées et durant la période des Fêtes, les horaires des cliniques et pharmacies peuvent être réduits. C'est pour cette raison que Santé Québec rappelle l'importance de se soigner à la maison et de contacter le 811 (Info-Santé/Info-Social) avant de se rendre à l'urgence. Ce service ...

LIRE LA SUITE
Hôpital de Saint-Georges: engorgement à l'urgence

Publié le 23 décembre 2025

Hôpital de Saint-Georges: engorgement à l'urgence

Selon les données recueillies sur le site du CISSS de Chaudières-Appalaches, à 9 h ce matin, le taux d’occupation des civières à l'urgence de l'Hôpital de Saint-Georges s'établissait à 167%. Comparativement, il était à 147% pour l'Hôpital de Thetford, à 90% pour celui de Montmagny, et à 156 pour cent à l'Hôtel-Dieu de Lévis. Le nombre total de ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge