Une rénovation de 7 M$ au CHSLD de Sainte-Hénédine

C'est ce lundi 24 novembre que l'on a procédé à l'inauguration des nouveaux locaux rénovés du Centre d'hébergement et de soins de longue durée de Sainte-Hénédine.

La tâche est revenue au député de Beauce-Nord, Luc Provençal, au nom de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux, et ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger.

Représentant un investissement de 7 millions $, les travaux visaient à répondre à certaines problématiques relatives à la fonctionnalité des lieux, au manque d'espace et à l'usure de certaines parties du bâtiment. Le projet a permis de revoir l'ensemble des aménagements afin de créer un milieu de vie plus chaleureux, moderne et adapté aux besoins des personnes hébergées.

Ainsi, le CHSLD rénové comprend désormais 34 chambres entièrement repensées et munies de mobilier intégré afin d'offrir un environnement plus intime, sécuritaire et personnalisé. Inspirées du concept des maisons des aînés, les rénovations misent sur des espaces lumineux, accessibles et favorisant l'autonomie des personnes hébergées. Les fenêtres et le revêtement extérieur du bâtiment ont également été remplacés, le salon des familles a été agrandi et plusieurs espaces ont été adaptés pour faciliter les déplacements des personnes utilisant un fauteuil roulant.

Signalons que pendant la durée de ces travaux d'envergure, les résidents et résidentes ont dû temporairement déménager à la Maison des aînés et alternative de Saint-Étienne-de-Lauzon.

«Ces locaux modernisés et réaménagés représentent un gain de qualité de vie notable pour les personnes aînées de Sainte-Hénédine et leurs proches. Nous pouvons être très fiers qu'une telle initiative ait reçu le soutien de notre gouvernement. Cela témoigne de l'importance que nous accordons à la bonification de l'offre d'hébergement de la région, où les besoins en matière d'hébergement et de soins de longue durée sont importants et en hausse», a fait savoir le député Provençal.

