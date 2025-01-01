Nous joindre
Trente-quatre chambres entièrement repensées

Une rénovation de 7 M$ au CHSLD de Sainte-Hénédine

durée 10h00
25 novembre 2025
Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

C'est ce lundi 24 novembre que l'on a procédé à l'inauguration des nouveaux locaux rénovés du Centre d'hébergement et de soins de longue durée de Sainte-Hénédine.

La tâche est revenue au député de Beauce-Nord, Luc Provençal, au nom de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux, et ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger.

Représentant un investissement de 7 millions $, les travaux visaient à répondre à certaines problématiques relatives à la fonctionnalité des lieux, au manque d'espace et à l'usure de certaines parties du bâtiment. Le projet a permis de revoir l'ensemble des aménagements afin de créer un milieu de vie plus chaleureux, moderne et adapté aux besoins des personnes hébergées.

Ainsi, le CHSLD rénové comprend désormais 34 chambres entièrement repensées et munies de mobilier intégré afin d'offrir un environnement plus intime, sécuritaire et personnalisé. Inspirées du concept des maisons des aînés, les rénovations misent sur des espaces lumineux, accessibles et favorisant l'autonomie des personnes hébergées. Les fenêtres et le revêtement extérieur du bâtiment ont également été remplacés, le salon des familles a été agrandi et plusieurs espaces ont été adaptés pour faciliter les déplacements des personnes utilisant un fauteuil roulant.

Signalons que pendant la durée de ces travaux d'envergure, les résidents et résidentes ont dû temporairement déménager à la Maison des aînés et alternative de Saint-Étienne-de-Lauzon.

«Ces locaux modernisés et réaménagés représentent un gain de qualité de vie notable pour les personnes aînées de Sainte-Hénédine et leurs proches. Nous pouvons être très fiers qu'une telle initiative ait reçu le soutien de notre gouvernement. Cela témoigne de l'importance que nous accordons à la bonification de l'offre d'hébergement de la région, où les besoins en matière d'hébergement et de soins de longue durée sont importants et en hausse», a fait savoir le député Provençal.
 

Un nouvel espace de répit pour alléger le quotidien des proches aidants

Publié hier à 13h00

Un nouvel espace de répit pour alléger le quotidien des proches aidants

Le gouvernement du Québec, en partenariat avec la Coopérative Aide Chez Soi en Beauce, ont annoncé, ce lundi 24 novembre, un nouvel espace de répit de sept lits d’hébergement temporaire à Saint-Georges  Située dans un lieu central et accessible, dans le secteur ouest de Saint-Georges, la nouvelle maison de répit permettra aux proches aidants de ...

Nouvelle formule pour le Cardiothon 2026

Publié le 21 novembre 2025

Nouvelle formule pour le Cardiothon 2026

Le 13ᵉ Cardiothon au profit de la Fondation du cœur Beauce-Etchemin se tiendra le 14 mars 2026 avec une formule revisitée. Sous la présidence d’honneur de Marie-Michèle Giroux, de Giroux et Lessard, l’événement se fixe un objectif ambitieux de 300 000 $, afin de soutenir les programmes de prévention, de réadaptation et d’éducation du Pavillon du ...

Le privé en santé augmente le taux de mortalité, selon une étude

Publié le 20 novembre 2025

Le privé en santé augmente le taux de mortalité, selon une étude

Des experts s'inquiètent de la direction que prend le Québec en faisant appel de plus en plus au secteur privé pour offrir des soins à la population (soins qui sont souvent financés par le public). Une nouvelle étude de l'IRIS montre que les pays avec une plus grande présence du privé en santé ont des taux de mortalité plus élevés et une espérance ...

