Temps froid: attention aux intoxications au monoxyde de carbone

Avec l’arrivée du temps froid au cours des dernières semaines, la Direction de santé publique du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches à publier des recommandations pour éviter les intoxications au monoxyde de carbone associées à l’utilisation d’appareils à combustion.

Chaque année, plusieurs intoxications au monoxyde de carbone (CO) surviennent dans la région, dont près de 70 % pendant la saison froide allant de novembre à mars inclusivement.

Tout appareil qui fonctionne avec un combustible (propane, bois, essence, gaz naturel, huile, diesel, charbon, etc.) peut produire du CO, qui est un gaz très toxique et qui peut être mortel. Il est totalement invisible et n’a aucune odeur ni saveur. Seul un avertisseur de CO permet de détecter sa présence.

Précautions à prendre pour éviter les intoxications

Bâtiments

N’utilisez jamais à l’intérieur d’une maison ou de tout autre espace fermé (comme un garage ou un abri) des appareils à combustion qui ne sont pas conçus pour un usage intérieur, même pour quelques minutes seulement et même si une porte ou une fenêtre est ouverte.

Exemples d’appareils à ne pas utiliser à l’intérieur : chaufferette au propane, barbecue, réchaud de camping, laveuse à pression à essence, génératrice ou tout autre appareil et outil fonctionnant avec un combustible tel que propane, essence ou diesel.

Placez les génératrices à l’extérieur seulement, le plus loin possible du domicile et des portes et fenêtres. Dirigez les gaz d’échappement dans la direction opposée au domicile.

Si vous avez un appareil à combustion conçu pour un usage intérieur tel qu’un poêle, une fournaise ou un foyer au bois, aux granules, au gaz ou au mazout, assurez-vous que votre appareil est bien entretenu et qu’il fonctionne correctement. Faites ramoner la cheminée de vos appareils de chauffage au bois ou au mazout une fois par année par une professionnelle ou un professionnel qualifié.

Véhicules

En période hivernale, assurez-vous de toujours dégager et déneiger complètement le tuyau d’échappement de votre véhicule à essence avant de le démarrer.

Ne laissez jamais tourner le moteur d’un véhicule ou d’un appareil à essence (auto, motoneige, véhicule tout terrain (VTT), souffleuse, etc.) à l’intérieur d’un garage ou de tout autre endroit fermé, même pour quelques minutes et même si une fenêtre ou une porte est ouverte.

En plus de ces précautions de base, installez des avertisseurs de CO dans la maison, en particulier si vous avez un appareil de chauffage à combustion (foyer, poêle, fournaise) ou un appareil électroménager au gaz ou si votre garage communique directement avec la maison.

Symptômes à surveiller

Les symptômes d’une intoxication au CO peuvent inclure des maux de tête, des nausées, des vomissements, de la fatigue et des étourdissements. Ces symptômes peuvent ressembler à ceux d’une grippe ou d’une gastro. Une intoxication plus grave peut entraîner une perte de conscience et même la mort.

Comment agir

En présence d’une source de CO et de symptômes d’intoxication ou si un avertisseur sonne:

- évacuez immédiatement les lieux;

- appelez le 9-1-1;

- attendez l’autorisation du service d’incendie pour retourner à l’intérieur, même pour quelques minutes seulement.