Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Héma-Québec

Sept collectes de sang à venir dans la région

durée 10h00
22 décembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par Salle des nouvelles

L'organisme Héma-Québec tiendra prochainement des collectes de sang dans la région.

Voici les dates et les lieux des cliniques programmées:

Mardi 23 décembre
Sainte-Marguerite: Édifice municipal, de 13 h 30  à 19 h 30. Objectif: 60 donneurs

Jeudi 8 janvier
Beauceville: Salle Curé Denis-Morin, de 14 h  à 20 h. Objectif: 80 donneurs

Saint-Georges: Sous-sol de l'église L'Assomption, de 13 h 45 à 20 h. Objectif: 150 donneurs

Vendredi 9 janvier
Saint-Georges: Sous-sol de l'église L'Assomption, de 13 h 45 à 20 h. Objectif: 150 donneurs

Lundi 12 janvier
Saint-Prosper: Centre récréatif Desjardins, de 14 h 30 à 20 h. Objectif: 90 donneurs

Mardi 13 janvier
Tring-Jonction: Église Sainte-Famille, de 14 h à 20 h. Objectif: 60 donneurs

Mardi 20 janvier
Saint-Éphrem: Centre multifonctionnel, de 14 h à 20 h. Objectif: 80 donneurs

Il est recommandé de prendre rendez-vous pour faire un don de sang. Toutefois, si vous êtes de passage devant un site de collecte et êtes disponibles pour faire un don, n’hésitez pas à vérifier auprès de l’équipe sur place si elle peut vous y accueillir.

Avant de faire un don de sang
Dans les heures précédant votre don de sang, il est conseillé de boire un minimum de 500 ml d’eau ou de jus et de vous assurer de bien manger, tout en évitant les aliments gras. Afin de faciliter le prélèvement, portez des vêtements amples et des manches qui peuvent être relevées au-dessus du coude.

Vous devez également avoir en votre possession votre carte de donneur ou encore une pièce d’identité.

Des critères de sélection très stricts ont été établis si vous souhaitez donner du sang. Pour en savoir plus sur ces critères ou obtenir plus de renseignements, consultez le site Internet de l’organisme.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Temps froid: attention aux intoxications au monoxyde de carbone

Publié le 19 décembre 2025

Temps froid: attention aux intoxications au monoxyde de carbone

Avec l’arrivée du temps froid au cours des dernières semaines, la Direction de santé publique du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches à publier des recommandations pour éviter les intoxications au monoxyde de carbone associées à l’utilisation d’appareils à combustion. Chaque année, plusieurs intoxications ...

LIRE LA SUITE
La FMOQ et le gouvernement du Québec sont arrivés à une entente de principe

Publié le 11 décembre 2025

La FMOQ et le gouvernement du Québec sont arrivés à une entente de principe

Québec et les médecins de famille ont trouvé une voie de passage: les deux camps ont conclu une entente de principe pour renouveler l’accord-cadre des omnipraticiens, tandis que le gouvernement Legault apportera des modifications à sa loi 2, dont il reportera l’entrée en vigueur. La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) a ...

LIRE LA SUITE
Un total de 51 925 $ amassés pour la santé en Beauce

Publié le 10 décembre 2025

Un total de 51 925 $ amassés pour la santé en Beauce

La campagne postale 2025 de la Fondation du cœur Beauce-Etchemin a permis de récolter un montant total de 51 925 $,  ont fait savoir les responsables de l'organisme, par voie de communiqué de presse. Ce montant, recueilli avec le soutien de plus de 500 donateurs, servira à financer les services du Pavillon du cœur Beauce-Etchemin, un acteur dans ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge