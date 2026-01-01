Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Héma-Québec

Les collectes de sang du mois de janvier

durée 16h15
6 janvier 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par Salle des nouvelles

L'organisme Héma-Québec tiendra prochainement des collectes de sang dans la région.

Voici les dates et les lieux des cliniques programmées:

Jeudi 8 janvier
Beauceville: Salle Curé Denis-Morin, de 14 h  à 20 h. Objectif: 80 donneurs

Saint-Georges: Sous-sol de l'église L'Assomption, de 13 h 45 à 20 h. Objectif: 150 donneurs

Vendredi 9 janvier
Saint-Georges: Sous-sol de l'église L'Assomption, de 13 h 45 à 20 h. Objectif: 150 donneurs

Lundi 12 janvier
Saint-Prosper: Centre récréatif Desjardins, de 14 h 30 à 20 h. Objectif: 90 donneurs

Mardi 13 janvier
Tring-Jonction: Église Sainte-Famille, de 14 h à 20 h. Objectif: 60 donneurs

Mardi 20 janvier
Saint-Éphrem: Centre multifonctionnel, de 14 h à 20 h. Objectif: 80 donneurs

Il est recommandé de prendre rendez-vous pour faire un don de sang. Toutefois, si vous êtes de passage devant un site de collecte et êtes disponibles pour faire un don, n’hésitez pas à vérifier auprès de l’équipe sur place si elle peut vous y accueillir.

Avant de faire un don de sang
Dans les heures précédant votre don de sang, il est conseillé de boire un minimum de 500 ml d’eau ou de jus et de vous assurer de bien manger, tout en évitant les aliments gras. Afin de faciliter le prélèvement, portez des vêtements amples et des manches qui peuvent être relevées au-dessus du coude.

Vous devez également avoir en votre possession votre carte de donneur ou encore une pièce d’identité.

Des critères de sélection très stricts ont été établis si vous souhaitez donner du sang. Pour en savoir plus sur ces critères ou obtenir plus de renseignements, consultez le site Internet de l’organisme.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Hôpital de Saint-Georges: surchauffe à l'urgence

Publié hier à 10h00

Hôpital de Saint-Georges: surchauffe à l'urgence

Selon les données recueillies sur le site du CISSS de Chaudières-Appalaches, à 8 h ce matin, le taux d’occupation des civières à l'urgence de l'Hôpital de Saint-Georges s'établissait à 138%. Comparativement, il était à 160% pour l'Hôpital de Thetford, à 150% pour celui de Montmagny, et à 172 pour cent à l'Hôtel-Dieu de Lévis. Le nombre total ...

LIRE LA SUITE
Libérer son corps pour se libérer de la nicotine: une conférence signée Jacques Doyon

Publié le 2 janvier 2026

Libérer son corps pour se libérer de la nicotine: une conférence signée Jacques Doyon

Pendant des années, arrêter de fumer a souvent été présenté comme un combat de volonté. Une lutte intérieure, parfois épuisante, entre l’envie et la discipline. Jacques Doyon propose aujourd’hui une tout autre approche. Une approche qui ne cherche pas à forcer le corps, mais à l’écouter… et à le reprogrammer. Le samedi 31 janvier, à ...

LIRE LA SUITE
Contacter le 811 et se soigner à la maison

Publié le 30 décembre 2025

Contacter le 811 et se soigner à la maison

Avec l'arrivée de l'hiver, les urgences sont fortement sollicitées et durant la période des Fêtes, les horaires des cliniques et pharmacies peuvent être réduits. C'est pour cette raison que Santé Québec rappelle l'importance de se soigner à la maison et de contacter le 811 (Info-Santé/Info-Social) avant de se rendre à l'urgence. Ce service ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge