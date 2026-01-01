Une hausse des cas d'arthrose anticipée avec la montée de l'obésité

On risque de voir dans les prochaines années une hausse des personnes atteintes d'arthrose en raison de l'obésité qui est en croissance dans tous les groupes d'âge au Canada. Les cas d'arthrite pourraient eux aussi augmenter, mais il est moins clair à quel point l'obésité pourrait jouer un rôle.

Il existe plusieurs types d'arthrite, dont l'arthrose, qui est essentiellement une usure du cartilage. La Dre Diane Lacaille, directrice scientifique d’Arthrite Recherche Canada, explique la différence entre les deux.

«Quand on utilise nos articulations, on met un poids sur les cartilages, alors ça se brise un petit peu et ça se régénère tout le temps. Quand les gens font de l'arthrose, c'est parce qu'ils perdent leur habilité de bien régénérer le cartilage en réponse au stress quotidien qu'on met sur nos articulations», dit-elle.

Les autres groupes d'arthrites sont principalement inflammatoires, poursuit-elle. «Ce sont des maladies auto-immunes où le système immunitaire réagit contre soi et ça cause de l'inflammation dans les articulations et c'est l'inflammation qui cause la douleur et puis l'enflure. Ça aussi avec le temps ça endommage le cartilage et l'articulation, mais c'est secondaire à l'inflammation.»

Selon un récent rapport de Statistique Canada, 68 % des adultes canadiens de 18 à 79 ans avaient un indice de masse corporelle (IMC) les classant en situation d’embonpoint ou d’obésité pour la période de 2022 à 2024, alors que ce taux était de 60 % de 2016 à 2019.

«On s'attend à ce qu'il y ait des augmentations de population avec l'arthrose à cause de l'obésité, confirme la Dre Lacaille. Avec l'arthrite inflammatoire, c'est un peu plus difficile à dire parce que l'arthrite inflammatoire, comme la polyarthrite rhumatoïde, est tellement multifactorielle dans ses causes que même si l'obésité a un lien en augmentant l'incidence, c'est difficile de savoir exactement à quel point ça augmente suffisamment l'incidence pour que ça affecte la prévalence au niveau de la population.»

Pas seulement le poids en cause

Le lien entre obésité et arthrose n'est pas nouveau, mais auparavant, on croyait simplement que plus le poids était élevé sur les articulations, plus elles auraient de l'usure. «On a réalisé dans les dernières années que finalement, il y a un lien qui n'est pas seulement une question de poids. [...] Parce que les tissus adipeux sont des tissus qui sont métaboliquement actifs qui causent de l'inflammation autant pour l'arthrose que les arthrites inflammatoires, et même aussi pour la goutte qui est un autre type d'arthrite qui augmente l'inflammation dans les articulations», détaille la Dre Lacaille.

L'une des façons efficaces de soulager la personne avec de l'arthrose est la perte de poids. Plus l'IMC est élevé, plus on perçoit la dégradation du cartilage sur une radiographie. «Quand on diminue l'IMC, la progression radiographique est moindre. Donc, une des façons qu'on peut affecter l'évolution de la maladie avec le temps, c'est avec une perte de poids», indique Dre Lacaille. Un autre traitement serait de remplacer les articulations avec des chirurgies.

Quant aux autres types d'arthrites inflammatoires, il existe des médicaments efficaces qui sont capables d'interrompre la réaction auto-immune qui cause l'inflammation dans les articulations.

Il ne s'agit pas d'une guérison à proprement dit, car les arthrites inflammatoires sont des maladies chroniques, mais les médicaments peuvent tout de même agir sur les symptômes à long terme.

La couverture en santé de La Presse Canadienne est soutenue par un partenariat avec l'Association médicale canadienne. La Presse Canadienne est seule responsable de ce contenu journalistique.

Katrine Desautels, La Presse Canadienne