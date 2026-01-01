Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Héma-Québec

Les collectes de sang du mois de février

durée 12h00
1 février 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Léa Arnaud
email
Par Léa Arnaud, Journaliste

L'organisme Héma-Québec tiendra ce mois-ci des collectes de sang dans la région.

Voici les dates et les lieux des cliniques programmées:

Vendredi 6 février
Lac-Mégantic: Gymnase de la Polyvalente Montignac, de 13 h 15 à 19 h 30. Objectif: 150 donneurs.

Lundi 9 février
Saint-Narcisse-de-Beaurivage: Centre communautaire, de 14 h 30 à 20 h. Objectif: 70 donneurs.

Mardi 10 février
Saint-Martin: Salle municipale, de 14 h 30 à 20 h. Objectif: 70 donneurs.

Lundi 16 février
La Guadeloupe: Centre sportif La Guadeloupe, de 14 h à 19 h 30. Objectif: 70 donneurs.

Mardi 17 février
Sainte-Marie: Salle Alphonse-Desjardins du Centre Caztel, de 13 h 30 à 20 h. Objectif: 175 donneurs.

Mercredi 18 février
Saint-Joseph-de-Beauce: Salle Desjardins du Centre Frameco, de 14 h à 20 h. Objectif: 100 donneurs.

Vendredi 27 février
Saint-Lambert-de-Lauzon: Salle A+B au Centre municipal, de 13 h à 20 h. Objectif 115 donneurs.

Jeudi 5 mars
Beauceville: Centre communautaire du Curé-Denis-Morin, de 14 h à 20 h. Objectif: 80 donneurs.

Il est recommandé de prendre rendez-vous pour faire un don de sang. Toutefois, si vous êtes de passage devant un site de collecte et êtes disponibles pour faire un don, n’hésitez pas à vérifier auprès de l’équipe sur place si elle peut vous y accueillir.

Avant de faire un don de sang
Dans les heures précédant votre don de sang, il est conseillé de boire un minimum de 500 ml d’eau ou de jus et de vous assurer de bien manger, tout en évitant les aliments gras. Afin de faciliter le prélèvement, portez des vêtements amples et des manches qui peuvent être relevées au-dessus du coude.

Vous devez également avoir en votre possession votre carte de donneur ou encore une pièce d’identité.

Des critères de sélection très stricts ont été établis si vous souhaitez donner du sang. Pour en savoir plus sur ces critères ou obtenir plus de renseignements, consultez le site Internet de l’organisme.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Québec annonce que les proches aidants pourront désormais être rémunérés

Publié le 29 janvier 2026

Québec annonce que les proches aidants pourront désormais être rémunérés

Québec lance officiellement sa Politique nationale de soutien à domicile (PSAD) dans laquelle il investira 107,2 millions $. On apprend que les proches aidants pourront être rémunérés. La ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Sonia Bélanger, en a fait l'annonce jeudi matin à Pierrefonds. Le chèque ...

LIRE LA SUITE
Hôpital de Saint-Georges: pas de surchauffe à l'urgence

Publié le 28 janvier 2026

Hôpital de Saint-Georges: pas de surchauffe à l'urgence

Selon les données recueillies sur le site du CISSS de Chaudières-Appalaches, à 13 h aujourd'hui, le taux d’occupation des civières à l'urgence de l'Hôpital de Saint-Georges s'établissait à 95%. Comparativement, il était à 120% pour l'Hôpital de Thetford, à 140% pour celui de Montmagny, et à 121 pour cent à l'Hôtel-Dieu de Lévis. Le nombre ...

LIRE LA SUITE
Six nouveaux épisodes du balado Engagé en santé

Publié le 24 janvier 2026

Six nouveaux épisodes du balado Engagé en santé

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches dévoile six nouveaux épisodes de son balado Engagé en santé, une série vidéo originale qui met en lumière des professions connues et moins connues du réseau de la santé et des services sociaux. Anne-Marie, employée de l’établissement, rencontre six employés avec ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge