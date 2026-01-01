Les collectes de sang du mois de février

L'organisme Héma-Québec tiendra ce mois-ci des collectes de sang dans la région.

Voici les dates et les lieux des cliniques programmées:

Vendredi 6 février

Lac-Mégantic : Gymnase de la Polyvalente Montignac, de 13 h 15 à 19 h 30. Objectif: 150 donneurs.

Lundi 9 février

Saint-Narcisse-de-Beaurivage : Centre communautaire, de 14 h 30 à 20 h. Objectif: 70 donneurs.

Mardi 10 février

Saint-Martin : Salle municipale, de 14 h 30 à 20 h. Objectif: 70 donneurs.

Lundi 16 février

La Guadeloupe : Centre sportif La Guadeloupe, de 14 h à 19 h 30. Objectif: 70 donneurs.

Mardi 17 février

Sainte-Marie : Salle Alphonse-Desjardins du Centre Caztel, de 13 h 30 à 20 h. Objectif: 175 donneurs.

Mercredi 18 février

Saint-Joseph-de-Beauce : Salle Desjardins du Centre Frameco, de 14 h à 20 h. Objectif: 100 donneurs.

Vendredi 27 février

Saint-Lambert-de-Lauzon : Salle A+B au Centre municipal, de 13 h à 20 h. Objectif 115 donneurs.

Jeudi 5 mars

Beauceville : Centre communautaire du Curé-Denis-Morin, de 14 h à 20 h. Objectif: 80 donneurs.

Il est recommandé de prendre rendez-vous pour faire un don de sang. Toutefois, si vous êtes de passage devant un site de collecte et êtes disponibles pour faire un don, n’hésitez pas à vérifier auprès de l’équipe sur place si elle peut vous y accueillir.

Avant de faire un don de sang

Dans les heures précédant votre don de sang, il est conseillé de boire un minimum de 500 ml d’eau ou de jus et de vous assurer de bien manger, tout en évitant les aliments gras. Afin de faciliter le prélèvement, portez des vêtements amples et des manches qui peuvent être relevées au-dessus du coude.

Vous devez également avoir en votre possession votre carte de donneur ou encore une pièce d’identité.

Des critères de sélection très stricts ont été établis si vous souhaitez donner du sang. Pour en savoir plus sur ces critères ou obtenir plus de renseignements, consultez le site Internet de l’organisme.