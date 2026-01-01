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Fondation du cœur Beauce-Etchemin

Le 13e Cardiothon rapporte 298 500 $

durée 12h00
15 mars 2026
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Sylvio Morin
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Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

À l'issue du 13e Cardiothon, qui s'est déroulé hier au Complexe multisport de la Polyvalente de Saint‑Georges, un montant de 298 500 $ a été récolté au profit de la Fondation du cœur Beauce-Etchemin.

C'est une somme moindre que l'an dernier, alors que l'événement avait permis de générer des dons de 311 000 $, des argents qui sont versés pout les programmes de prévention, de réadaptation et de maintien de la santé du Pavillon du cœur.

«Des entreprises qui nous soutiennent depuis plusieurs années ont contribué un peu moins. Ça explique la baisse», a indiqué la directrice générale, Chantal Quirion. La grande responsable est quand même très satisfaite des résultats de cette édition, qui était sous la présidence d’honneur de Marie-Michèle Giroux, directrice  des ressources humaines chez Giroux Lessard.

Quelque 650 personnes, réparties dans une cinquantaine d'équipes, se sont inscrits au cardiothon, qui compte plus de 15 bénévoles pour assurer la bonne marche de l'activité qui dure toute la journée.

Si les inscrits ont généré des recettes de 97 000 $, ce sont les entreprises qui contribuent à la majeure partie des fonds recueillis. Ainsi, les cinq plus importants montants sont venue de Giroux et Lessard (21 770 $), Mirage (9 745 $), IG Gestion du patrimoine (6 180 $), RCM Modulaire (5 282 $) et le Club Rotary de Beauceville (4 415 $).

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