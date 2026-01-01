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Au CLSC de Sainte-Marie

Un deuxième point de service d’allaitement en Beauce

durée 15h00
15 mars 2026
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Par Salle des nouvelles

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches annonce l’ouverture d’un deuxième point de service de la Clinique d’allaitement de Beauce au CLSC de Sainte-Marie.

L’implantation du premier point de service à Saint-Georges a connu un grand succès. La qualité de l’accueil, l’expertise et l’accompagnement offerts par la consultante en lactation sont soulignés par les parents. De plus, ceux-ci mentionnent que le soutien reçu aide grandement dans la poursuite du projet d’allaitement. Enfin, ce service améliore l’utilisation des ressources de la région et réduit les délais de prise en charge de certains problèmes, comme l’insuffisance de production de lait, la mastite, le vasospasme ou les blessures de mamelons.

Ce ajout de service gratuit s’adresse aux femmes qui allaitent ou qui souhaitent allaiter et qui rencontrent des difficultés. Les consultations sont assurées par une professionnelle de la santé spécialisée en allaitement. Les rencontres ont lieu chaque mercredi au CLSC de Sainte-Marie.

La clinique offre un accompagnement personnalisé qui comprend:

— la préparation à l’allaitement avant la naissance;
— le soutien et l'accompagnement pour relever divers défis (production de lait, mise au sein, prise de poids du bébé, douleur, inconfort, etc.);
— des conseils sur les conditions de santé pouvant influencer l’allaitement;
—  l'ajustement des accessoires d’allaitement (téterelles, tire-lait, etc.).

Les rendez-vous peuvent s'obtenir en ligne (cliquez ici) ou par téléphone (418 386‑3363, poste 43409)

Pour en savoir davantage, visitez la Clinique d’allaitement de Beauce.

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