Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Politique nationale de soutien à domicile

Québec annonce que les proches aidants pourront désormais être rémunérés

durée 14h00
29 janvier 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

Québec lance officiellement sa Politique nationale de soutien à domicile (PSAD) dans laquelle il investira 107,2 millions $. On apprend que les proches aidants pourront être rémunérés.

La ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Sonia Bélanger, en a fait l'annonce jeudi matin à Pierrefonds.

Le chèque emploi-service est renommé allocation autonomie à domicile. En le modernisant, Québec fait en sorte que les personnes proches aidantes pourront être rémunérées et reconnues.

Le budget accordé à cette allocation est par ailleurs bonifié de 1,1 million $ dès maintenant et un financement supplémentaire de 22,2 millions $ est prévu l'an prochain.

Intitulée «Mieux chez soi», la politique nationale de soutien à domicile vise à améliorer les services de soutien à domicile afin que les aînés vivent le plus longtemps possible à leur domicile.

En 2019, c'était près de 23 millions d'heures de prestation de services de soutien à domicile qui étaient offertes. «C'est près de 37 millions d'heures qui sont offertes aux usagers», a spécifié en point de presse Mme Bélanger.

Dans un communiqué du cabinet de la ministre Bélanger, on précise qu'environ 26 000 personnes de plus sont desservies par ces services, ce qui représente quelque 395 000 Québécois.

Mme Bélanger a également dit qu'elle souhaite que les centres locaux de services communautaires (CLSC) prennent en charge rapidement les patients.

«Nous souhaitons que les CLSC redeviennent une véritable porte d'entrée pour tous les citoyens», a-t-elle déclaré. Ces établissements auront un rôle élargi, notamment d'accueillir la personne et son proche aidant et de les orienter vers les bons services.

La couverture en santé de La Presse Canadienne est soutenue par un partenariat avec l'Association médicale canadienne. La Presse Canadienne est seule responsable de ce contenu journalistique.

Katrine Desautels, La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Hôpital de Saint-Georges: pas de surchauffe à l'urgence

Publié hier à 15h00

Hôpital de Saint-Georges: pas de surchauffe à l'urgence

Selon les données recueillies sur le site du CISSS de Chaudières-Appalaches, à 13 h aujourd'hui, le taux d’occupation des civières à l'urgence de l'Hôpital de Saint-Georges s'établissait à 95%. Comparativement, il était à 120% pour l'Hôpital de Thetford, à 140% pour celui de Montmagny, et à 121 pour cent à l'Hôtel-Dieu de Lévis. Le nombre ...

LIRE LA SUITE
Six nouveaux épisodes du balado Engagé en santé

Publié le 24 janvier 2026

Six nouveaux épisodes du balado Engagé en santé

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches dévoile six nouveaux épisodes de son balado Engagé en santé, une série vidéo originale qui met en lumière des professions connues et moins connues du réseau de la santé et des services sociaux. Anne-Marie, employée de l’établissement, rencontre six employés avec ...

LIRE LA SUITE
À Saint-Georges, des élèves découvrent les métiers de l’ombre du réseau de la santé

Publié le 23 janvier 2026

À Saint-Georges, des élèves découvrent les métiers de l’ombre du réseau de la santé

À l’Hôpital de Saint-Georges, une journée carrière organisée ce vendredi 23 janvier par le CISSS de Chaudière-Appalaches a permis à des élèves du secondaire de la Beauce de découvrir des métiers de la santé moins connus, mais essentiels au fonctionnement du réseau. L’initiative visait à faire connaître, sur le terrain, les professions liées aux ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge