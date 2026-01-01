Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Données du CISSS de Chaudières-Appalaches

Hôpital de Saint-Georges: légère surchauffe à l'urgence

durée 15h00
5 février 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par Salle des nouvelles

Selon les données recueillies sur le site du CISSS de Chaudières-Appalaches, à 13 h aujourd'hui, le taux d’occupation des civières à l'urgence de l'Hôpital de Saint-Georges s'établissait à 110%.

Comparativement, il était à 100% pour l'Hôpital de Thetford, à 110% pour celui de Montmagny, et à 156 pour cent à l'Hôtel-Dieu de Lévis.

Le nombre total de personnes à l’urgence de Saint-Georges se chiffrait à 41, alors que 12 d'entre elles attendaient de voir un médecin.

De même, le temps d'attente estimé pour un cas non prioritaire, avant de voir un médecin, était de quatre heures et 14 minutes.

Par ailleurs, selon la compilation des données de la veille, la durée moyenne de séjour des personnes dans la salle d’attente était de quatre heures et 33 minutes, alors que la durée moyenne de séjour des personnes en attente sur une civière se situait à 11 heures et 58 minutes.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Les collectes de sang du mois de février

Publié le 1 février 2026

Les collectes de sang du mois de février

L'organisme Héma-Québec tiendra ce mois-ci des collectes de sang dans la région. Voici les dates et les lieux des cliniques programmées: Vendredi 6 février Lac-Mégantic: Gymnase de la Polyvalente Montignac, de 13 h 15 à 19 h 30. Objectif: 150 donneurs. Lundi 9 février Saint-Narcisse-de-Beaurivage: Centre communautaire, de 14 h 30 à 20 h. ...

LIRE LA SUITE
Québec annonce que les proches aidants pourront désormais être rémunérés

Publié le 29 janvier 2026

Québec annonce que les proches aidants pourront désormais être rémunérés

Québec lance officiellement sa Politique nationale de soutien à domicile (PSAD) dans laquelle il investira 107,2 millions $. On apprend que les proches aidants pourront être rémunérés. La ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Sonia Bélanger, en a fait l'annonce jeudi matin à Pierrefonds. Le chèque ...

LIRE LA SUITE
Hôpital de Saint-Georges: pas de surchauffe à l'urgence

Publié le 28 janvier 2026

Hôpital de Saint-Georges: pas de surchauffe à l'urgence

Selon les données recueillies sur le site du CISSS de Chaudières-Appalaches, à 13 h aujourd'hui, le taux d’occupation des civières à l'urgence de l'Hôpital de Saint-Georges s'établissait à 95%. Comparativement, il était à 120% pour l'Hôpital de Thetford, à 140% pour celui de Montmagny, et à 121 pour cent à l'Hôtel-Dieu de Lévis. Le nombre ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge