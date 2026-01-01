Nous joindre
Données du CISSS de Chaudières-Appalaches

Urgence de l'Hôpital de Saint-Georges: taux d'occupation à 129%

durée 14h00
11 février 2026
Par Salle des nouvelles

Selon les données recueillies sur le site du CISSS de Chaudières-Appalaches, à midi aujourd'hui, le taux d’occupation des civières à l'urgence de l'Hôpital de Saint-Georges s'établissait à 129%.

Comparativement, il était à 160% pour l'Hôpital de Thetford, à 150% pour celui de Montmagny, et à 174 pour cent à l'Hôtel-Dieu de Lévis.

Le nombre total de personnes à l’urgence de Saint-Georges se chiffrait à 49, alors que neuf d'entre elles attendaient de voir un médecin.

De même, le temps d'attente estimé pour un cas non prioritaire, avant de voir un médecin, était de trois heures et deux minutes.

Par ailleurs, selon la compilation des données de la veille, la durée moyenne de séjour des personnes dans la salle d’attente était de quatre heures et 27 minutes, alors que la durée moyenne de séjour des personnes en attente sur une civière se situait à 15 heures et 12 minutes.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Les prochaines collectes de sang en Beauce

Publié le 9 février 2026

Les prochaines collectes de sang en Beauce

L'organisme Héma-Québec tiendra des collectes de sang dans la région au cours des prochaines semaines. Voici les dates et les lieux des cliniques programmées: Lundi 9 février Saint-Narcisse-de-Beaurivage: Centre communautaire, de 14 h 30 à 20 h. Objectif: 70 donneurs. Mardi 10 février Saint-Martin: Salle municipale, de 14 h 30 à 20 h. ...

Hôpital de Saint-Georges: légère surchauffe à l'urgence

Publié le 5 février 2026

Hôpital de Saint-Georges: légère surchauffe à l'urgence

Selon les données recueillies sur le site du CISSS de Chaudières-Appalaches, à 13 h aujourd'hui, le taux d’occupation des civières à l'urgence de l'Hôpital de Saint-Georges s'établissait à 110%. Comparativement, il était à 100% pour l'Hôpital de Thetford, à 110% pour celui de Montmagny, et à 156 pour cent à l'Hôtel-Dieu de Lévis. Le nombre ...

Les collectes de sang du mois de février

Publié le 1 février 2026

Les collectes de sang du mois de février

L'organisme Héma-Québec tiendra ce mois-ci des collectes de sang dans la région. Voici les dates et les lieux des cliniques programmées: Vendredi 6 février Lac-Mégantic: Gymnase de la Polyvalente Montignac, de 13 h 15 à 19 h 30. Objectif: 150 donneurs. Lundi 9 février Saint-Narcisse-de-Beaurivage: Centre communautaire, de 14 h 30 à 20 h. ...

