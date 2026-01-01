Départ à la retraite du PDG Patrick Simard

Après plus de 11 années passées à la haute direction du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches, d’abord à titre de président-directeur général adjoint, puis de président-directeur général, Patrick Simard a annoncé son départ à la retraite, en vigueur le 18 mai prochain.

Celui qui œuvre dans le réseau de la santé et des services sociaux depuis plus de 35 ans quitte ses fonctions avec le sentiment du devoir accompli et une profonde reconnaissance envers l’ensemble des personnes qui composent l’organisation.

Il souligne que les réalisations des dernières années sont avant tout le fruit de leur engagement, de leurs compétences et de leur éthique de travail. Il laisse en héritage plusieurs réalisations majeures, dont la gestion de la pandémie de COVID-19, la mise en place du Pavillon d’enseignement de la médecine à l’Hôtel-Dieu de Lévis, l’ouverture de trois maisons des aînés et alternatives ainsi qu’une organisation forte, mobilisée et tournée vers l’avenir.

Le président du conseil d’administration d'établissement, Jérôme L’Heureux, a tenu à souligner l’engagement exceptionnel et le leadership rassembleur de monsieur Simard. « J’ai eu le privilège de travailler aux côtés de Patrick au fil des dernières années. C’est un dirigeant profondément humain, accessible et animé par une vision claire: celle d’un réseau fort, ancré dans sa région, capable d’être présent partout malgré l’ampleur et la diversité du territoire. Bien que son départ nous attriste, nous poursuivrons le travail sur les bases solides qu’il laisse.»

Pour pourvoir le poste, un avis de recrutement est en vigueur jusqu’au 23 février sur le site de Santé Québec.

Source: Service des communications du CISSS-CA