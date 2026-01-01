Nous joindre
Données du CISSS de Chaudières-Appalaches

Hôpital de Saint-Georges: légère surchauffe à l'urgence

durée 15h00
15 février 2026
Par Salle des nouvelles

Selon les données recueillies sur le site du CISSS de Chaudières-Appalaches, à 13 h aujourd'hui, le taux d’occupation des civières à l'urgence de l'Hôpital de Saint-Georges s'établissait à 110%.

Comparativement, il était à 80% pour l'Hôpital de Thetford, à 90% pour celui de Montmagny, et à 142 pour cent à l'Hôtel-Dieu de Lévis.

Le nombre total de personnes à l’urgence de Saint-Georges se chiffrait à 56, alors que 29 d'entre elles attendaient de voir un médecin.

De même, le temps d'attente estimé pour un cas non prioritaire, avant de voir un médecin, était de six heures et 29 minutes.

Par ailleurs, selon la compilation des données de la veille, la durée moyenne de séjour des personnes dans la salle d’attente était de cinq heures et 31 minutes, alors que la durée moyenne de séjour des personnes en attente sur une civière se situait à 13 heures et 34 minutes.

