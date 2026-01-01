Nous joindre
Le 11 mars au Georgesville

Une conférence gratuite du chercheur Jean‑Pierre Després

10h15
17 février 2026
Par Salle des nouvelles

Dans le cadre de son cardiothon, la Fondation du Coeur Beauce-Etchemin offre une conférence gratuite à toute la population de la Beauce qui aura lieu le 11 mars prochain au centre de congrès Le Georgesville.

À cette occasion, on pourra entendre le chercheur Jean‑Pierre Després, de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, traiter de la La révolution active: le pouvoir de bouger, mettant en importance l'activité physique comme facteur positif pour avoir une meilleure santé. 

Signalons que l'équipe de recherche du médecin étudie les mécanismes impliqués dans l'association entre l'obésité, l'accumulation de tissu adipeux viscéral et une agglomération d'altérations métaboliques comprenant la résistance à l'insuline, l'anomalie lipidique et la coagulation du sang.

Le Dr Després, qui est aussi professeur au Département de kinésiologie de l’Université Laval, et directeur scientifique de VITAM – Centre de recherche en santé durable, expliquera, avec simplicité et passion, comment bouger plus et mieux peut prévenir les maladies chroniques, améliorer sa santé durablement et même contribuer à transformer notre société.

La conférence sera donnée à deux moments de la journée, du mercredi 11 mars, soit à 14 h 30 et à 19 h 30.

Même si l'événement est gratuit, les personnes qui désirent assister doivent s'inscrire par internet (https://www.zeffy.com/fr-CA/ticketing/conference-de-jean-pierre-despres) ou par voie téléphonique (418 227-1843 poste 202),

 

