Données du CISSS de Chaudières-Appalaches

Hôpital de Saint-Georges: taux d'occupation de l'urgence à 105%

09h00
26 février 2026
Selon les données recueillies sur le site du CISSS de Chaudières-Appalaches, à 7 h ce matin, le taux d’occupation des civières à l'urgence de l'Hôpital de Saint-Georges s'établissait à 105%.

Comparativement, il était à 127% pour l'Hôpital de Thetford, à 170% pour celui de Montmagny, et à 158 pour cent à l'Hôtel-Dieu de Lévis.

Le nombre total de personnes à l’urgence de Saint-Georges se chiffrait à 34, alors que 11 d'entre elles attendaient de voir un médecin.

De même, le temps d'attente estimé pour un cas non prioritaire, avant de voir un médecin, était de trois heures et cinq minutes.

Par ailleurs, selon la compilation des données de la veille, la durée moyenne de séjour des personnes dans la salle d’attente était de quatre heures et 12 minutes, alors que la durée moyenne de séjour des personnes en attente sur une civière se situait à 15 heures et 53 minutes.

