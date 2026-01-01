Un projet pour une nouvelle Maison La Récolte

La Maison La Récolte, une ressource intermédiaire pour les adultes ayant un problème de santé mentale et d'autres problématiques associées, pourrait littéralement renaître de ses cendres à Sainte-Hénédine.

En effet, le projet a été dévoilé la semaine dernière, dans le cadre de la consultation publique de la municipalité, tenue le 29 avril sur des modifications au plan d'urbanisme. Il s'agirait d'un investissement d'environ 4,5 M$.

Rappelons que l'établissement avait été lourdement endommagé par le feu, lors d'un incendie survenu le 25 juin 2025. Depuis, les plus de vingt résidents sont installés dans un édifice loué à Sainte-Marie.

Les promoteurs et gestionnaires de la maison veulent toutefois revenir à Sainte-Hénédine, notamment parce que la plupart de ses occupants sont du secteur, a expliqué un des co-propriétaires, Hugo St-Pierre, lors d'un entretien avec EnBeauce.com.

Comme la bâtisse incendiée a été déclarée perte totale, et que la reconstruction sur le même site ne serait pas possible pour accueillir la nouvelle maison, on envisage de s'installer sur le terrain en face du presbytère, qui appartient à la municipalité.

En effet, le presbytère, le stationnement devant l'église et le terrain du salon funéraire ont été acquis par l'administration de Sainte-Hénédine en septembre dernier, au coût de 395 000 $.

Ce soir, les élus de l'endroit doivent adopter en séance de conseil des modifications au plan d'urbanisme qui permettront la création sur carte des délimitations du site institutionnel de l'église de Sainte-Hénédine. Dans quelques semaines, on précédera ensuite à la reclassification du terrain face au presbytère pour permettre la construction de la résidence.

C'est à partir de ce moment-là que la municipalité et les promoteurs s"entendront sur un prix d'acquisition du lot. La mise en chantier devrait suivre alors assez rapidement, a fait savoir M. St-Pierre.