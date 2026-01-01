Hôpital de Saint-Georges: deux projets soutenus par Enfant Soleil

Deux projets, pour améliorer l’écosystème pédiatrique de l'Hôpital de Saint-Georges, ont reçu un appui financier de la part de la Fondation Enfant Soleil.

D'abord un montant de 35 300 $ pour contribuer à l'achat d'un vidéo-laryngoscope. Adapté à la petite taille des enfants et conçu pour minimiser leur inconfort, cet appareil permettra au personnel de l’urgence de bien examiner l’intérieur de leur gorge, de leur nez et de leur larynx grâce à une caméra qui facilite le processus d’intubation.

Une enveloppe de 9 600 $ a également été versée aux programmes en déficience, autisme et réadaptation. La somme a permis l'acquisition d'un dynamomètre, un outil qui permet de mesurer la force musculaire des enfants ayant des limitations physiques ou motrices, ainsi que de cinq tables ergonomiques, ajustables et adaptées à la taille des enfants qui assureront un positionnement sécuritaire et confortable lors des interventions en orthophonie et en ergothérapie.

Au total pour le territoire de Chaudière-Appalaches, la Fondation versera cette année plus de 207 000 $, dont 138 000 $ (conjointement avec Santé Québec) à Hôtel-Dieu de Lévis pour l'aménagement d’une salle d’allaitement au Centre ambulatoire pédiatrique.

«Grâce aux dons d’Enfant Soleil, qui ont permis l’acquisition d’équipements spécialisés en physiothérapie et en ergothérapie, les enfants et les adolescents vivant avec une déficience physique peuvent désormais recevoir des services de réadaptation plus près de chez eux. Ce nouvel environnement, à la fois ludique et adapté aux besoins des familles, contribue réellement à améliorer leur quotidien», a déclaré Isabelle Paré, directrice des programmes en déficience, autisme et réadaptation au CISSS de Chaudière-Appalaches.