Marche pour l’Alzheimer: un objectif de collecte doublé

En Chaudière-Appalaches, les organisateurs de la Marche pour l’Alzheimer IG Gestion de patrimoine, qui se tiendra le dimanche 31 mai prochain, se sont donnés comme ambitieux objectif de doubler le montant récolté lors de cet événement caritatif.

«On va se motiver de part et d'autre. C'est une grosse année de mobilisation», a déclaré la directrice générale de la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, Sonia Nadeau, en conférence de presse ce matin.

La cible fixée cette année est de 100 000 $, soit la moitié provenant des marcheurs à Lévis, et l'autre partie récoltée par les personnes qui s'exécuteront sur le parcours à partir de l'Espace Carpe Diem de Saint-Georges.

La directrice a tenu a rappeler que les sommes amassées au niveau local sont réparties pour les besoins locaux. On veut également que l'activité, qui sert à soutenir les services offerts par l'organisme, soit plus intergénérationnelle et familiale. C'est pourquoi à la traditionnelle marche de 5 km s'ajoute une distance de 1,5 km.

«Les fonds recueillis lors de la Marche ont un impact direct dans la vie des personnes que nous accompagnons. Ils nous permettent d’offrir du soutien, du répit et des ressources essentielles aux familles de la région», a souligné Mme Nadeau.

La marche sera aussi sous une co-présidence d'honneur, avec Hugo Lehoux, conseiller principalIG Gestion privée du patrimoine et Bastien Lapierre, qui est notamment président de la Société historique Sartigan.

«Cette marche est une belle occasion de se rassembler et de poser un geste concret pour soutenir les personnes vivant avec la maladie d’Alzheimer. Nous espérons voir la communauté de Saint Georges se mobiliser en grand nombre», a fait savoir M. Lehoux, dont la firme est associée à l'événement depuis plusieurs années.

Quant à Bastien Lapierre, il a décidé de s'investir dans cette mobilisation, notamment en raison des grands services rendus par la Société régionale pour accompagner sa mère atteinte de la maladie.

Enfin, lors de la conférence de presse, les porte-parole ont tenu à souligner l’engagement de Bernard Poulin, ancien président du conseil d’administration, qui s’est impliqué activement dans l'organisation de la Marche depuis les débuts, en contribuant de façon significative à son développement et à son succès dans la région. Il a décidé de laisser sa place à d'autres bénévoles.

Les inscriptions sont maintenant ouvertes et la population est invitée à former une équipe, à participer de manière individuelle ou à faire un don.

Pour plus d’informations ou pour s’inscrire, rendez-vous sur la page web de la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches en cliquant ici.