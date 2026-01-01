Chamboulement dans les cliniques médicales de La Nouvelle-Beauce

À compter du 4 mai prochain, les services des cliniques de proximité du GMF Nouvelle-Beauce seront dorénavant offerts à la clinique régionale du Centre médical de La Nouvelle-Beauce à Sainte-Marie.

La nouvelle a été annoncée cette semaine, par voie de communiqué de presse.

Les patients des cliniques de Saint-Isidore, Saint-Bernard et Vallée-Jonction visiteront dorénavant leur médecin de famille et leurs professionnels de la santé au Centre médical de La Nouvelle-Beauce.

La clinique de Frampton demeure ouverte uniquement pour les patients du Dr Lemieux jusqu’à son départ à la retraite (date indéterminée). Les patients continueront d’avoir accès à leur médecin de famille et aux professionnels de la santé du GMF dans les meilleurs délais.

Pour mieux répondre aux besoins grandissants de la population et pour attirer de nouveaux médecins dans la région, le Centre médical de La Nouvelle-Beauce complète actuellement les travaux de son agrandissement, pour devenir une clinique médicale régionale multidisciplinaire, moderne et plus performante.

L’objectif est de regrouper sous un même toit les médecins de famille pour mieux accompagner les patients, pour favoriser la rétention des professionnels et pour recruter de nouveaux médecins. L’agrandissement de la clinique médicale régionale de Sainte-Marie permettra d’offrir des espaces de travails regroupés, fonctionnels, plus efficaces et mieux adaptés aux besoins des médecins ainsi qu’aux professionnels de la santé.

«Nous comprenons l’inquiétude que la fermeture des cliniques de proximité peut susciter dans la population. Notre équipe communique depuis le début de la semaine avec l’ensemble des patients concernés pour les informer et pour les accompagner dans la prise de leur prochain rendez-vous médical qui aura lieu à la clinique régionale de Sainte Marie. Une fois complété, l’agrandissement du Centre médical, qui était devenu nécessaire, permettra aux professionnels de la clinique d’être plus performants avec une équipe forte. Ce sont autant les patients que les professionnels du GMF qui en sortiront gagnants», a déclaré Réal Turgeon, président du Centre médical de La Nouvelle-Beauce.

«Personne ne perd son médecin de famille ni l’accès aux professionnels du GMF. Les services continueront d’être offerts, mais tous les professionnels seront dorénavant réunis sous un même toit. Pour continuer d’offrir des soins de qualité aux patients, on se doit d’être plus efficace dans nos pratiques. La meilleure façon, c’est de se réunir et de rassembler nos soins dans un même lieu. L’optimisation du travail des professionnels qui desservent notre population est devenue essentielle, ce qui permettra à la clinique d’être plus performante, mais également plus attrayante pour attirer de nouveaux médecins dans notre région», a ajouté Dre Rébecca Gagnon, médecin responsable au GMF Nouvelle-Beauce.

Les travaux d’agrandissement du Centre médical de La Nouvelle-Beauce devraient être complétés dans les prochaines semaines. Le projet permettra l’utilisation de 17 bureaux additionnels pour les professionnels de la santé. Les médecins du GMF Nouvelle-Beauce poursuivent également avec acharnement leurs nombreuses démarches de recrutement pour de nouveaux médecins.

Pour ceux et celles qui auraient besoin d’un transport pour se rendre à leur rendez-vous médical, le GMF Nouvelle-Beauce rappelle à la population que des alternatives sont disponibles sur réservation à un coût abordable. Les personnes concernées peuvent contacter le transport collectif de la MRC de La Nouvelle-Beauce (418 390-0703) ou les bénévoles de l’organisme Lien-Partage (418 387-3391 poste 2).