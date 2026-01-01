Une conférence sur la «santé durable» présentée à Saint-Prosper

La Municipalité de Saint-Prosper recevra le 29 avril le Dr Jean-Pierre Després et sa conférence intitulée La révolution active: La science de la prévention par le mode de vie expliquée simplement.

La présentation du Dr Després sera axée sur la santé durable et le rôle clé de la prévention par les habitudes de vie. S’appuyant sur des données scientifiques probantes, il démontrera comment l’alimentation et l’activité physique influencent directement le développement des maladies chroniques et l’importance de surveiller certains indicateurs de santé.

Cette conférence s’inscrit dans un mouvement collectif visant à mobiliser les communautés autour d’un nouveau modèle de société fondé sur la santé durable et la participation citoyenne.

Le Dr Jean-Pierre Després est auteur et professeur au Département de kinésiologie de l’Université Laval. Ses intérêts de recherche portent sur l’obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires et sur leur prévention par l’activité physique et une alimentation saine. En 2023, il a publié un livre, La révolution active, afin de sensibiliser la population aux saines habitudes de vie.

La conférence aura lieu à la salle SBC du Centre récréatif Desjardins à Saint-Prosper, le mercredi le 29 avril. Le Dr Després prendra la parole à partir de 18 h et sa conférence sera suivie d’une période de questions du public.

L’entrée est gratuite et aucune inscription n’est nécessaire.