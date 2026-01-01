Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Données du CISSS de Chaudières-Appalaches

Hôpital de Saint-Georges: pas de surchauffe à l'urgence

durée 11h00
20 avril 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par Salle des nouvelles

Selon les données recueillies sur le site du CISSS de Chaudières-Appalaches, à 9 h ce matin, le taux d’occupation des civières à l'urgence de l'Hôpital de Saint-Georges s'établissait à 95%.

Comparativement, il était à 107% pour l'Hôpital de Thetford, à 140% pour celui de Montmagny, et à 135 pour cent à l'Hôtel-Dieu de Lévis.

Le nombre total de personnes à l’urgence de Saint-Georges se chiffrait à 36, alors que quatre d'entre elles attendaient de voir un médecin.

Par ailleurs, le temps d'attente estimé pour un cas non prioritaire, avant de voir un médecin, était de deux heures et 17 minutes.

Par ailleurs, selon la compilation des données de la veille, la durée moyenne de séjour des personnes dans la salle d’attente était de deux heures et 53 minutes, alors que la durée moyenne de séjour des personnes en attente sur une civière se situait à 15 heures et 42 minutes.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Une conférence sur la «santé durable» présentée à Saint-Prosper

Publié le 16 avril 2026

Une conférence sur la «santé durable» présentée à Saint-Prosper

La Municipalité de Saint-Prosper recevra le 29 avril le Dr Jean-Pierre Després et sa conférence intitulée La révolution active: La science de la prévention par le mode de vie expliquée simplement.  La présentation du Dr Després sera axée sur la santé durable et le rôle clé de la prévention par les habitudes de vie. S’appuyant sur des données ...

LIRE LA SUITE
L'Hôpital de Saint-Georges présente un déficit de maintien de 11,7 M$

Publié le 14 avril 2026

L'Hôpital de Saint-Georges présente un déficit de maintien de 11,7 M$

L'ensemble des bâtiments qui forment l'Hôpital de Saint-Georges présente un déficit de maintien actif (DMA) d'une valeur totale de 11,7 M$, les classant ainsi en mauvais état (D), selon l'indice gouvernemental. C'est du moins ce que révèle une compilation de Santé Québec, dans un document rendu public auprès de médias, en vertu d'une demande ...

LIRE LA SUITE
Marche pour l’Alzheimer: un objectif de collecte doublé

Publié le 14 avril 2026

Marche pour l’Alzheimer: un objectif de collecte doublé

En Chaudière-Appalaches, les organisateurs de la Marche pour l’Alzheimer IG Gestion de patrimoine, qui se tiendra le dimanche 31 mai prochain, se sont donnés comme ambitieux objectif de doubler le montant récolté lors de cet événement caritatif. «On va se motiver de part et d'autre. C'est une grosse année de mobilisation», a déclaré la directrice ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge