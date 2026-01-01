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Données du CISSS de Chaudières-Appalaches

Hôpital de Saint-Georges: légère surchauffe à l'urgence

durée 11h00
2 juin 2026
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Par Salle des nouvelles

Selon les données recueillies sur le site du CISSS de Chaudières-Appalaches, à 9 h ce matin, le taux d’occupation des civières à l'urgence de l'Hôpital de Saint-Georges s'établissait à 105%.

Comparativement, il était à 87% pour l'Hôpital de Thetford, à 220% pour celui de Montmagny, et à 174 pour cent à l'Hôtel-Dieu de Lévis.

Le nombre total de personnes à l’urgence de Saint-Georges se chiffrait à 34, alors que cinq d'entre elles attendaient de voir un médecin.

Par ailleurs, les données sur le temps d'attente estimé pour un cas non prioritaire, avant de voir un médecin, n'étaient pas disponibles.

Enfin, selon la compilation des données de la veille, la durée moyenne de séjour des personnes dans la salle d’attente était de trois heures et 37 minutes, alors que la durée moyenne de séjour des personnes en attente sur une civière se situait à 14 heures et une minute.

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