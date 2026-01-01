Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Héma-Québec

Cinq collectes de sang à venir dans la région

durée 15h00
3 mai 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Léa Arnaud
email
Par Léa Arnaud, Journaliste

L'organisme Héma-Québec tiendra des collectes de sang dans la région au cours des prochaines semaines.

Voici les dates et les lieux des cliniques programmées:

Lundi 4 mai
Saint-Honoré-de-Shenley: Centre multifonctionnel Desjardins, de 13 h 30 à 19 h 30. Objectif: 60 donneurs.

Mardi 5 mai
Saint-Georges: Salle paroissiale - Secteur ouest, de 13 h 30 à 20 h. Objectif: 220 donneurs.

Jeudi 7 mai
Beauceville: Centre communautaire du Curé-Denis-Morin, de 14 h à 20 h. Objectif: 80 donneurs.

Mercredi 13 mai
Saint-Côme-Linière: Aréna Saint-Côme-Linière, salle optimiste, de 13 h 30 à 19 h 30. Objectif: 60 donneurs.

Saint-Elzéar-de-Beauce: Centre communautaire Saint-Elzéar, grande salle, de 14 h à 19 h 30. Objectif: 90 donneurs.

Il est recommandé de prendre rendez-vous pour faire un don de sang. Toutefois, si vous êtes de passage devant un site de collecte et êtes disponibles pour faire un don, n’hésitez pas à vérifier auprès de l’équipe sur place si elle peut vous y accueillir.

Avant de faire un don de sang
Dans les heures précédant votre don de sang, il est conseillé de boire un minimum de 500 ml d’eau ou de jus et de vous assurer de bien manger, tout en évitant les aliments gras. Afin de faciliter le prélèvement, portez des vêtements amples et des manches qui peuvent être relevées au-dessus du coude.

Vous devez également avoir en votre possession votre carte de donneur ou encore une pièce d’identité.

Des critères de sélection très stricts ont été établis si vous souhaitez donner du sang. Pour en savoir plus sur ces critères ou obtenir plus de renseignements, consultez le site Internet de l’organisme.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Quelque 350 médecins de plus au Québec en 2026

Publié le 29 avril 2026

Quelque 350 médecins de plus au Québec en 2026

Il y a 350 médecins de plus en exercice au Québec qu’il y a un an. Toutefois, le nombre de médecins a diminué dans 3 des 17 régions de la province, selon le bilan des effectifs médicaux. En date du 31 mars 2026, il y avait 26 775 médecins inscrits au Collège des médecins du Québec (CMQ). De ce nombre, 23 727 étaient des membres actifs et 23 ...

LIRE LA SUITE
Hôpital de Saint-Georges: légère surchauffe à l'urgence

Publié le 25 avril 2026

Hôpital de Saint-Georges: légère surchauffe à l'urgence

Selon les données recueillies sur le site du CISSS de Chaudières-Appalaches, à 11 h ce matin, le taux d’occupation des civières à l'urgence de l'Hôpital de Saint-Georges s'établissait à 114%. Comparativement, il était à 107% pour l'Hôpital de Thetford, à 120% pour celui de Montmagny, et à 114 pour cent à l'Hôtel-Dieu de Lévis. Le nombre total ...

LIRE LA SUITE
Hôpital de Saint-Georges: pas de surchauffe à l'urgence

Publié le 20 avril 2026

Hôpital de Saint-Georges: pas de surchauffe à l'urgence

Selon les données recueillies sur le site du CISSS de Chaudières-Appalaches, à 9 h ce matin, le taux d’occupation des civières à l'urgence de l'Hôpital de Saint-Georges s'établissait à 95%. Comparativement, il était à 107% pour l'Hôpital de Thetford, à 140% pour celui de Montmagny, et à 135 pour cent à l'Hôtel-Dieu de Lévis. Le nombre total de ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge