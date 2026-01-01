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Données du CISSS de Chaudières-Appalaches

Hôpital de Saint-Georges: légère surchauffe à l'urgence

durée 14h00
25 avril 2026
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Par Salle des nouvelles

Selon les données recueillies sur le site du CISSS de Chaudières-Appalaches, à 11 h ce matin, le taux d’occupation des civières à l'urgence de l'Hôpital de Saint-Georges s'établissait à 114%.

Comparativement, il était à 107% pour l'Hôpital de Thetford, à 120% pour celui de Montmagny, et à 114 pour cent à l'Hôtel-Dieu de Lévis.

Le nombre total de personnes à l’urgence de Saint-Georges se chiffrait à 52, alors que 26 d'entre elles attendaient de voir un médecin.

Par ailleurs, le temps d'attente estimé pour un cas non prioritaire, avant de voir un médecin, était de huit heures et 50 minutes.

Par ailleurs, selon la compilation des données de la veille, la durée moyenne de séjour des personnes dans la salle d’attente était de quatre heures et 53 minutes, alors que la durée moyenne de séjour des personnes en attente sur une civière se situait à 14 heures et 42 minutes.

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