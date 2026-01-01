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Données de Santé Québec Chaudières-Appalaches

Hôpital de Saint-Georges: taux d'occupation de l'urgence à 133%

durée 14h00
17 juillet 2026
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Par Salle des nouvelles

Selon les données recueillies sur le site de Santé Québec Chaudières-Appalaches, à midi aujourd'hui, le taux d’occupation des civières à l'urgence de l'Hôpital de Saint-Georges s'établissait à 133%.

Comparativement, il était à 100% pour l'Hôpital de Thetford, à 160% pour celui de Montmagny, et à 114 pour cent à l'Hôtel-Dieu de Lévis.

Le nombre total de personnes à l’urgence de Saint-Georges se chiffrait à 51, alors que neuf d'entre elles attendaient de voir un médecin.

Par ailleurs, le temps d'attente estimé pour un cas non prioritaire, avant de voir un médecin, était de trois heures et 26 minutes.

Enfin, selon la compilation des données de la veille, la durée moyenne de séjour des personnes dans la salle d’attente était de quatre heures et 43 minutes, alors que la durée moyenne de séjour des personnes en attente sur une civière se situait à 19 heures et 58 minutes.

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