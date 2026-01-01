Fondation Santé Beauce-Etchemin: une année marquée par le projet de la Maison Mathéo

Le projet de construction de la Maison Mathéo, la plus importante initiative philanthropique jamais portée par l'organisme, a grandement marqué l'année d'activités de la Fondation Santé Beauce-Etchemin.

C'est du moins ce qui est ressorti dans le bilan 2025-2026, dressé à l'intention des membres, dans le cadre de l'assemblée générale annuelle de la fondation, tenue le 8 juillet.

Cet établissement, présentement en construction sur la 10e avenue dans le secteur Est de Saint-Georges, pourra accueillir neuf jeunes et six adultes ayant un trouble du spectre de l’autisme, une déficience intellectuelle ou une déficience physique. Il s'agit d'un investissement de 9 M$.

« La Maison Mathéo représente bien plus qu’un projet de construction: elle répond à un besoin essentiel pour des enfants et des jeunes adultes ayant des besoins particuliers et nécessitant des soins constants », a déclaré le président du conseil d’administration, Louis-David Bourque, à l'assemblée. « Nous sommes fiers de contribuer à offrir à ces familles un milieu de vie adapté, sécuritaire et spécialisé, unique au Québec. »

Plus d'un million $ investis

Outre le chantier de la Maison Mathéo, la Fondation a poursuivi sa mission auprès du réseau de la santé. Au cours de la dernière année, elle a accepté la quasi-totalité des demandes d’équipements présentées par Santé Québec de Chaudière-Appalaches, représentant des investissements de plus d'un million de dollars au bénéfice des usagers de la région.

La Fondation a également maintenu son soutien aux CHSLD, ainsi qu’à plusieurs services et programmes visant l’amélioration de la qualité des soins et de l’expérience des patients, ont signalé les administrateurs.

« Dans le contexte actuel, où les finances publiques consacrées à la santé sont fortement sollicitées, le rôle des fondations est plus essentiel que jamais. La générosité de notre communauté permet de répondre à des besoins prioritaires et d’offrir davantage aux usagers de notre réseau de santé », a ajouté le président.

Conseil d'administration

L'AGA a également permis le renouvellement du conseil d'administration.

Ainsi, Dominique Isabelle et Martin Bolduc ont joint les rangs du conseil. Pour sa part, Nancy Catellier, a accepté le poste de vice-présidente, succédant à François Bégin. De son côté, Isabelle Bégin, agira comme secrétaire du conseil exécutif, en remplacement de Mme Catellier.

Par ailleurs, lors de la rencontre, la distinction de Bénévole émérite de la FSBE a été remise à Francine Bolduc. « Elle apporte un soutien exemplaire à l’équipe de la permanence depuis plusieurs années. Son engagement soutenu, sa disponibilité et son dévouement contribuent de façon significative à la réalisation de la mission de la Fondation », ont expliqué les responsables de l'institution caritative.