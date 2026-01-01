Coop de santé Robert-Cliche: assemblée générale extraordinaire ce soir

La Coopérative de solidarité de santé Robert-Cliche doit tenir une nouvelle assemblée générale extraordinaire, afin d'obtenir la reconnaissance finale d'organisme de bienfaisance enregistré (OBE) auprès de l’Agence du revenu du Canada (ARC).

Celle-ci aura lieu en mode virtuel, ce soir, à compter de 18 h.

« C'est l'Agence qui nous a avisé, la semaine dernière, qu'il restait des ajustements à faire à nos statuts et règlements pour obtenir l'accréditation », a indiqué le directrice générale de la coop, Marie-Claude Vachon, lors d'un entretien téléphonique avec EnBeauce.com. « On nous a donné jusqu'au 7 août pour procéder. Il fallait donc agir vite. D'où l'assemblée en virtuel. »

Les membres participants devront se prononcer sur une résolution qui établit que «la coopérative devra exercer ses activités sans gain pécuniaire pour ses membres et tous excédents, trop-perçus ou accroissement du capital de la coopérative seront utilisés en vue de promouvoir son objet», afin de répondre aux exigences de l'article 119 de la Loi sur les coopératives.

Le principal avantage de cette reconnaissance pour la clinique médicale sera de pouvoir émettre des reçus de charité lorsqu'elle reçoit des dons, incluant les cotisations annuelles des membres.

En mai dernier, l'organisme avait déjà modifié sa constitution pour en faire une organisation d'intérêt collectif, avec un nouveau nom soit celui de Coopérative de solidarité de santé Robert-Cliche CIC.

Les membres qui n'auraient pas reçu la convocation concernant cette assemblée extraordinaire peuvent communiquer avec Marie-Claude Vachon par courriel à direction@coopsanterc.com.