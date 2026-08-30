Hôpital de Saint-Georges: surchauffe modérée à l'urgence

Selon les données recueillies sur le site de Santé Québec Chaudières-Appalaches, à midi aujourd'hui, le taux d’occupation des civières à l'urgence de l'Hôpital de Saint-Georges s'établissait à 129%.

Comparativement, il était à 120% pour l'Hôpital de Thetford, le même à celui de Montmagny, et à 156 pour cent à l'Hôtel-Dieu de Lévis.

Le nombre total de personnes à l’urgence de Saint-Georges se chiffrait à 46, alors que 14 d'entre elles attendaient de voir un médecin.

Par ailleurs, le temps d'attente estimé pour un cas non prioritaire, avant de voir un médecin, était de heure heures et 27 minutes.

Enfin, selon la compilation des données de la veille, la durée moyenne de séjour des personnes dans la salle d’attente était exactement de sept heures, alors que la durée moyenne de séjour des personnes en attente sur une civière se situait à 16 heures et 53 minutes.