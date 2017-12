Parrainage Jeunesse reçoit 18 800 $ pour aider les élèves de cinq écoles primaires

Le jeudi 14 décembre, l'équipe de Parrainage Jeunesse s'est réjouie d'annoncer, par voie de communiqué que l'organisme avait reçu un don de 18 800 $ de l'Oeuvre Léger pour permettre à cinq écoles primaires de la Beauce de maintenir leur projet « Manie-tout », créé pour apporter du soutien aux élèves les plus introvertis et en manque de confiance.

Créé en 2008, ce projet offre à cinq écoles primaires de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin l'opportunité d'organiser des activités hebdomadaires d'insertion sur l'heure du dîner, destinées à permettre aux enfants timides de gagner en confiance, de s'amuser et de se faire de nouveaux amis.

Les écoles visées sont celles de Saint-Gédéon, l'école Roy à La Guadeloupe, Maribel à Sainte-Marie, l'école Curé-Beaudet de Saint-Éphrem et l'école Barabé-Drouin de Saint-Isidore.

Le principe de l'activité « Manie-Tout » est le suivant : organiser, pour des groupes réduits de 6 à 8 enfants, des activités variées et amusantes telles que du bricolage, différents jeux, l'apprentissage de tours de magie ou encore des activités physiques favorisant une meilleure insertion des enfants entre eux.

Parrainage Jeunesse permet d'accompagner les jeunes pour favoriser le mieux-être

Créé en 1983 par des employés de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin, de la Direction de la protection de la jeunesse et de la Santé publique de Beauceville, Parrainage Jeunesse a pour mission de venir en aide aux jeunes en difficulté pour favoriser le développement de leur plein potentiel

Un don de 18 800 $ de l'Oeuvre Léger

Le don a été effectué par l'Oeuvre Léger, portant le nom du cardinal Paul-Émile Léger (1904-1991), missionnaire et homme d'Église originaire de Valleyfield. En 1953, il est le premier évêque de la ville de Montréal à être nommé cardinal. Renonçant à son titre d'archevêque de Montréal, obtenu en 1950 par Pie XII, il devient missionnaire en Afrique en 1967 et consacre le reste de sa vie à venir en aide aux plus démunis. Ayant célébré son 60e anniversaire en 2008, l'Oeuvre Léger affirme avoir distribué « plus de 228 millions de dollars et aidé plus de 29 millions de personnes » à travers le monde.