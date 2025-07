L’AFMRC récolte 13 600$ grâce à son tournoi de golf

L’Association des Familles Monoparentales et Recomposées la Chaudière (AFMRC) a récolté 13 600 $, grâce à la tenue de son tout premier tournoi de golf.

L'activité de financement s'est déroulée au Club de golf du Lac-Poulin, le 27 juin, avec un total de 10 équipes de quatuor.

C'est la formation de Constructions Binet qui a remporté le tournoi en présentant la meilleure carte de jeu.

La somme amassée provient des frais d'inscription des équipes, ainsi que du soutien de nombreux partenaires, dont les caisses Desjardins de la région, Garaga, Mirage, Constructions Binet ainsi que Beauce Mitsubishi.

L'organisation a aussi pu compter sur le travail de 14 bénévoles pour la tenue du tournoi.

Rappelons que l’AFMRC, qui est un organisme à but non lucratif, a pour mission de soutenir et outiller toute personne vivant des enjeux de séparation et de recomposition, et ce, de façon personnalisée avec une équipe qualifiée qui s’adapte à leurs besoins.