L'Opération Nez rouge établit un nouveau record en fin de semaine

Au cours de la dernière fin de semaine, les bénévoles de l'Opération Nez rouge Beauce-Etchemins sont parvenus à établir un nouveau record de raccompagnements lors de la journée du vendredi 15 décembre dernier, avec un total de 205 transports effectués, du jamais vu pour un vendredi. En tout, 425 retours ont été pris en charge durant la fin de semaine.

Alors que les 322 bénévoles de l'Opération Nez rouge Beauce-Etchemins ont contribué à 425 raccompagnements durant la fin de semaine, constituant, selon les organisateurs, une nouvelle marque pour un week-end de deux jours, la journée du vendredi a été particulièrement chargée.

Le 15 décembre dernier, en effet, les 28 équipes du secteur Chaudière ont effectué 119 transports. Les 17 équipes du secteur de Beauce-Nord en ont réalisé 66 et les 3 équipes du secteur des Etchemins 20.

« Ces 205 transports constituent un nouveau record de raccompagnement pour un vendredi depuis la mise sur pied de notre territoire », a déclaré le coordonnateur de l'Opération Nez rouge Beauce-Etchemins Steeve Labbé.

Du côté du samedi 16 décembre, 165 transports ont été effectués par les 34 équipes du secteur Chaudière, les 5 équipes du secteur de Beauce-Nord ont réalisé 38 raccompagnements tandis que les 3 équipes des Etchemins ont pris en charge un total de 17 transports.

Le nombre de raccompagnements en hausse par rapport à 2016

Un bilan provisoire des six soirées de service déjà effectuées permet de constater une hausse de 23% de la participation bénévole ainsi qu'une augmentation de 20,6% du nombre de raccompagnements par rapport à 2016. « C'est très motivant et ça démontre plus que jamais la confiance et la pertinence du service », ont réagi les organisateurs.

Les personnes intéressées à s'inscrire pour participer à l'opération peuvent le faire en se rendant sur internet à l'adresse www.operationnezrouge.com ou directement sur place à compter de 20h, dans l'une des trois centrales locales du service. À noter que les dossards rouges seront de retour du jeudi 21 décembre au lundi 25 décembre prochain inclusivement. Plus de détails en appelant au 418-227-0808.