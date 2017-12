Une tâche ardue pour la 4e semaine d'ONR Beauce-Etchemins : Dame Nature en cause

Les bénévoles de l’Opération Nez rouge (ONR) Beauce-Etchemins ont repris la route jeudi le 21 décembre dernier jusqu'au soir de Noël, soit le lundi 25 décembre, pour leur quatrième semaine de raccompagnements. Pour l'occasion, Dame Nature a rendu la tâche ardue à ces derniers, qui ont dû composer avec des conditions climatiques difficiles.

« Les conditions climatiques furent déterminantes pour le déroulement des choses au cours des dernières soirées de raccompagnement. Ça explique, en partie, les délais d’attente et la longueur de la majorité des transports des cinq derniers jours », a expliqué le coordonnateur de l'ONR Beauce-Etchemin, Steeve Labbé.

« La baisse très significative du nombre de bénévoles disponibles représente toutefois le principal facteur aggravant », ajoute-t-il.

Comme les bénévoles de l'Opération Nez rouge en Beauce-Etchemins n'ont malheureusement pas pu répondre totalement à la demande du 21 au 25 décembre derniers, M. Labbé tient à rappeler aux Beaucerons et aux Etcheminois les besoins minimaux anticipés pour les trois dernières soirées de service de l'année 2017.



Pour le vendredi 29 décembre prochain, les besoins sont de quatre équipes pour le secteur Etchemins, dont la centrale locale se trouve à l'école Notre-Dame de Lac-Etchemin, dix équipes pour le secteur Beauce-Nord, dont la centrale locale est située à la polyvalente Benoît-Vachon de Sainte-Marie et 18 équipes pour le secteur Chaudière, dont la centrale locale est à la polyvalente Saint-Georges.

Pour ce qui est du samedi 30 décembre, les besoins minimaux anticipés sont de quatre équipes pour le secteur Etchemins, 11 équipes pour le secteur Beauce-Nord et 20 équipes pour le secteur Chaudière.

La veille du jour de l'An, soit le dimanche 31 décembre 2017, les besoins minimaux seront de sept équipes pour le secteur Etchemins, 15 équipes pour le secteur Beauce-Nord et 30 équipes pour le secteur Chaudière.

Précisons qu'en participant à l'Opération Nez rouge Beauce-Etchemins, les bénévoles pourraient se mériter de nombreux prix de présences dont des prix majeurs de participation tels qu'un voyage à Chicago exclusivement pour les bénévoles de la soirée du 31 décembre prochain.

Les personnes qui souhaiteraient devenir bénévoles sont invitées à s'inscrire par Internet au www.operationnezrouge.com ou encore à se rendre directement à l’une des trois centrales à compter de 20 h les soirs de service.

Ceux qui auront besoin d'un raccompagnement lors de l'une ou l'autre des soirées mentionnées ci-haut pourront téléphoner au 418-227-0808 pour le secteur Chaudière, au 418-387-6444 pour le secteur Beauce-Nord et au 418-625-3000 pour le secteur Etchemins.

Rappelons que lors de la première fin de semaine de l'ONR Beauce-Etchemins, les 1er (60) et 2 (85) décembre, il y a eu 145 raccompagnements.

Lors de la deuxième fin de semaine des 7 (170) et 8 (112) décembre derniers, 282 raccompagnements ont été effectués.

Pour le troisième week-end de service, un nouveau record a été établi lors des 15 (205) et 16 (220) décembre derniers, avec un total de 425 raccompagnement en deux soirées.

En ce qui concerne la quatrième semaine débutant les 21 (80) et 22 (136) décembre derniers, 216 raccompagnements ont été effectués par les bénévoles beaucerons et etcheminois. À noter que les données des 23, 24 et 25 décembre derniers ne sont pas encore connues.

Il y a donc eu un total de 1068 raccompagnements en huit soirées, du 1er au 22 décembre 2017.