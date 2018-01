Un zumbathon prévu à l'école Jésus-Marie pour financer l'achat d'un défibrillateur

Près de 200 personnes sont attendues au zumbathon prévu le samedi 24 février prochain à l'école Jésus-Marie de Beauceville. Organisé au gymnase de l'établissement et ouvert à toute la population, l'évènement est organisé dans le but de financer l'achat d'un défibrillateur cardiaque par l'école.

L'activité familiale est organisée par l'association des parents de l'école Jésus-Marie et sera animée par Marilyn Grenier, enseignante de zumba. Un service gratuit de garderie sera mis en place pour permettre aux parents de venir en grand nombre.

Les personnes intéressées à venir s'impliquer dans la cause sont invitées à venir en tenue de sport avec leur bouteille d'eau. Une musique dynamique sera diffusée sur place pour faire bouger au mieux les participants.

Deux séances sont prévues dans la matinée, à 9h et à 10h30. L'activité est gratuite pour les moins de 9 ans. Le prix pour 1h de zumba sera de 10$ pour les adultes et de 5$ pour les étudiants. Pour 2h de zumba, les adultes devront payer 15$ et les étudiants 7$. Les inscriptions auront lieu directement sur place.