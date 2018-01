La campagne de sécurité dans le transport scolaire est lancée en Beauce

La campagne de sécurité dans le transport scolaire ayant pour thème « M’as-tu vu ? » se déroulera du 29 janvier au 9 février prochains à l'échelle de la province. Cette campagne, une initiative de la Fédération des transporteurs par autobus, a lieu dans la région en collaboration avec la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin (CSBE) et les services de police de la Beauce.

À lire également :

Durant la période de la campagne, diverses activités de sensibilisation seront organisées dans

les écoles. Des formations seront également données aux conducteurs sur la sécurité à l’intérieur des autobus ainsi que sur les interventions en rapport avec la santé des élèves en cas de blessures, d'allergies, d'épilepsie, etc.

Selon le gestionnaire responsable du transport scolaire à la CSBE, Jérôme L’Heureux, cette

campagne, qui est de retour chaque année, est toujours aussi importante.

« D’abord, il y a tous les ans de nouveaux élèves à sensibiliser. De plus, il est important de se remémorer les principes de sécurité afin d’éviter le manque de vigilance », explique-t-il.

M. L’Heureux précise que cette campagne est valable autant pour les automobilistes que pour les conducteurs d’autobus, le personnel de la commission scolaire, les parents et les élèves eux-mêmes.

Depuis que cette dernière a été créée en 1998, la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin ne déplore aucun accident grave au chapitre du transport scolaire.



Nouveauté

Le Service du transport scolaire s’est associé cette année à la troupe de théâtre de la polyvalente de Saint-Georges pour monter une pièce de théâtre intitulée « En route avec Bubusse ! ».

Cette pièce a été conçue dans le but de sensibiliser les élèves du primaire à la prudence aux abords des autobus. Elle sera présentée à l’auditorium de la polyvalente lors des mardis et mercredis 6 et 7 février prochains.



Rappelons que chaque jour de classe à la CSBE, 237 véhicules parcourent une distance totale de 22 695 kilomètres pour assurer le transport scolaire à 12 988 élèves, soit les trois quarts de la clientèle de la Commission scolaire.

Au Québec, 521 000 enfants prennent l'autobus scolaire chaque jour et environ 10 000 autobus scolaires parcourent au total 932 000 kilomètres par jour.