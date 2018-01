Maison d’enseignement Let’s Go : une nouvelle école à Notre-Dame-des-Pins

Après ses deux garderies à Saint-Georges, la maison d’enseignement Let’s Go a décidé de prendre de l’expansion en ouvrant une école préscolaire et primaire à Notre-Dame-des-Pins.

L'école sera ouverte le 19 août 2019 pour la petite maternelle de 4 ans à la sixième année.

Il en coûtera 6600 $ par enfant, mais il se pourrait que le coût change légèrement. « On va travailler fort pour diminuer ça », a fait savoir l’un des deux responsables de la maison d’enseignement, Guillaume Cormier. En conférence de presse ce matin (30 janvier), ce dernier a mentionné que le projet était évalué à environ 3 M$.

« L’école sera administrée par un OSBL, qui remettra tous les profits dans l’offre de services aux élèves et dans la communauté. »

Plusieurs aspects différents

Un parcours bilingue (anglais-français) sera offert aux élèves, qui auront 200 jours de classe plutôt que 180 comme la plupart des écoles.

« Il faut penser aux élèves, mais aussi aux parents et à la réalité de 2018, a dit sans détour M. Cormier. La dernière fois que le calendrier scolaire a été réformé, c’était en 1971. On est mûr pour avoir une réflexion. »

En plus de commencer l’année scolaire une semaine plus tôt, les vendredis après-midi seront consacrés à différentes activités dans les domaines comme l’art, le sport et les langues.

Les élèves auront également trois périodes de 25 minutes de récréation.

Une approche plus personnelle

L’école espère accueillir 40 enfants d’âge préscolaire, 48 du primaire et trois enfants ayant une déficience physique et intellectuelle.

« Il est important que les enfants aux particularités physiques et intellectuelles soient intégrés à l’intérieur de classes régulières, afin de sensibiliser tout un chacun au droit à l’unicité au respect des différences », a fait savoir la conjointe de M. Cormier, Julie-Anne Martel.

Le nombre maximum d’élèves par enseignant sera de 16. « Ça permettra une approche plus personnelle et personnalisée », a conclu M. Cormier.