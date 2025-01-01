Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

En collaboration avec le CISSS de Chaudière-Appalaches

Quelque 300 cadeaux livrés par le Syndicat de l’enseignement de la Chaudière

durée 16h15
17 décembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Sylvio Morin
email
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Le Syndicat de l’enseignement de la Chaudière (SEC) a livré cette semaine quelque 300 cadeaux pour des enfants parrainés par trois CLSC du territoire de la Beauce-Etchemins.

C'est la douzième année consécutive que le syndicat s’associe aux intervenants du programme jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSS-CA) afin d’offrir à certains enfants un présent à l’occasion de Noël.

Cette activité est rendue possible grâce à la supervision de Lucie Roy et à l’implication du personnel des CLSC de Saint-Georges, de Lac-Etchemin et de Sainte-Marie, qui interpelle les enfants et les aide à produire une lettre au Père Noël, suggérant les cadeaux désirés.

Les lettres sont ensuite remises au SEC, qui jumelle chacune d'entre elles aux membres du personnel enseignant qui souhaitent participer à l’opération en offrant les cadeaux demandés. Depuis 12 ans, c’est 2 255 cadeaux qui ont ainsi été offerts.

«Merci à toutes les personnes impliquées dans l’opération, soit les enseignantes et enseignants, certains groupes d’élèves, le personnel du Syndicat, particulièrement Sophie Lajoie, et celui du CLSC, les quelques membres du personnel professionnel et de soutien qui se sont joints à nous et les enseignants retraités qui ont recueilli bénévolement les cadeaux sur le territoire. Nous sommes vraiment heureux de pouvoir faire une différence pour ces enfants à Noël», a déclaré, à l'issue de l'opération, le président du Syndicat de l’enseignement de la Chaudière, Dominic Loubier,

Rappelons que le SEC-CSQ représente 1 630 enseignantes et enseignants du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin provenant de tous les secteurs: préscolaire, primaire, secondaire, formation professionnelle et formation générale des adultes.
 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Le père Noël répondra aux milliers de lettres des enfants cette année

Publié hier à 13h00

Le père Noël répondra aux milliers de lettres des enfants cette année

Les centaines de milliers d'enfants qui ont écrit au père Noël pour lui faire part de leurs souhaits recevront une réponse cette année. L'an dernier, une grève chez Postes Canada avait fait en sorte que le père Noël n'avait pas pu répondre aux enfants qui lui avaient écrit, même s'il avait lu toutes leurs lettres. Cette année, tous les enfants ...

LIRE LA SUITE
Plus de 400 enfants recevront «Un Cadeau pour Noël»

Publié hier à 11h00

Plus de 400 enfants recevront «Un Cadeau pour Noël»

Grâce à la mobilisation de la communauté, 435 enfants bénéficieront du projet Un cadeau pour Noël en Beauce-Etchemins. L’Association des Familles Monoparentales et Recomposées la Chaudière, Havre l’Éclaircie, la Maison de la Famille Beauce-Etchemins ainsi que Le Berceau remercient toutes les personnes, entreprises et partenaires ayant contribué à ...

LIRE LA SUITE
Un record pour la guignolée du CPS Les Passerelles

Publié le 15 décembre 2025

Un record pour la guignolée du CPS Les Passerelles

L a guignolée annuelle du Centre de pédiatrie sociale (CPS) Les Passerelles a permis d’amasser 31 000 $, un record depuis la création de l’organisme. Cette mobilisation sans précédent démontre la force de la solidarité dans la communauté et l’importance que les citoyens accordent au bien-être des enfants en situation de vulnérabilité. Grâce ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge