Quelque 300 cadeaux livrés par le Syndicat de l’enseignement de la Chaudière

Le Syndicat de l’enseignement de la Chaudière (SEC) a livré cette semaine quelque 300 cadeaux pour des enfants parrainés par trois CLSC du territoire de la Beauce-Etchemins.

C'est la douzième année consécutive que le syndicat s’associe aux intervenants du programme jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSS-CA) afin d’offrir à certains enfants un présent à l’occasion de Noël.

Cette activité est rendue possible grâce à la supervision de Lucie Roy et à l’implication du personnel des CLSC de Saint-Georges, de Lac-Etchemin et de Sainte-Marie, qui interpelle les enfants et les aide à produire une lettre au Père Noël, suggérant les cadeaux désirés.

Les lettres sont ensuite remises au SEC, qui jumelle chacune d'entre elles aux membres du personnel enseignant qui souhaitent participer à l’opération en offrant les cadeaux demandés. Depuis 12 ans, c’est 2 255 cadeaux qui ont ainsi été offerts.

«Merci à toutes les personnes impliquées dans l’opération, soit les enseignantes et enseignants, certains groupes d’élèves, le personnel du Syndicat, particulièrement Sophie Lajoie, et celui du CLSC, les quelques membres du personnel professionnel et de soutien qui se sont joints à nous et les enseignants retraités qui ont recueilli bénévolement les cadeaux sur le territoire. Nous sommes vraiment heureux de pouvoir faire une différence pour ces enfants à Noël», a déclaré, à l'issue de l'opération, le président du Syndicat de l’enseignement de la Chaudière, Dominic Loubier,

Rappelons que le SEC-CSQ représente 1 630 enseignantes et enseignants du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin provenant de tous les secteurs: préscolaire, primaire, secondaire, formation professionnelle et formation générale des adultes.

