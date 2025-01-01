Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Au profit de Moisson Beauce

Un dernier blitz de la Guignolée des médias

durée 17h00
17 décembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Sylvio Morin
email
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Voir la galerie de photos

L'objectif de collecte de la Guignolée des médias est atteint à 70%, et les derniers efforts doivent être mis pour parvenir à relever le défi d'ici le 31 décembre.

Comme ils le font depuis 25 ans, les médias de la région (Arsenal Média (Mabeauce.com, O101,5 et Hit Country), EnBeauce.com, Beauce Média, La Voix du Sud, L’Éclaireur Progrès, Nous TV Beauce-Appalaches, Radio Beauce (COOL 103,5 et MIX 99,7) et Beauce TV) entreprennent cette campagne pour soutenir la banque alimentaire Moisson Beauce.

Si vous avez la chance de pouvoir vous le permettre, faire un don nourrit les gens d’ici… mais fait aussi du bien à celui ou celle qui pose ce geste. Si vous le pouvez, merci de donner: www.moissonbeauce.qc.ca/la-guignolee-des-medias

Cette année, nous vous proposons une vidéo de sensibilisation, qui met en lumière l’impact concret du don mensuel pour soutenir l'organisme. En effet, c'est une façon simple de contribuer à stabiliser l’approvisionnement de la banque alimentaire, tout au long de l’année, y compris pendant les périodes creuses.

Regardez la vidéo sur le don mensuel, en appuyant sur la flèche de lecture qui apparaît sur la photo en début d'article.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Quelque 300 cadeaux livrés par le Syndicat de l’enseignement de la Chaudière

Publié à 16h15

Quelque 300 cadeaux livrés par le Syndicat de l’enseignement de la Chaudière

Le Syndicat de l’enseignement de la Chaudière (SEC) a livré cette semaine quelque 300 cadeaux pour des enfants parrainés par trois CLSC du territoire de la Beauce-Etchemins. C'est la douzième année consécutive que le syndicat s’associe aux intervenants du programme jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ...

LIRE LA SUITE
Le père Noël répondra aux milliers de lettres des enfants cette année

Publié hier à 13h00

Le père Noël répondra aux milliers de lettres des enfants cette année

Les centaines de milliers d'enfants qui ont écrit au père Noël pour lui faire part de leurs souhaits recevront une réponse cette année. L'an dernier, une grève chez Postes Canada avait fait en sorte que le père Noël n'avait pas pu répondre aux enfants qui lui avaient écrit, même s'il avait lu toutes leurs lettres. Cette année, tous les enfants ...

LIRE LA SUITE
Plus de 400 enfants recevront «Un Cadeau pour Noël»

Publié hier à 11h00

Plus de 400 enfants recevront «Un Cadeau pour Noël»

Grâce à la mobilisation de la communauté, 435 enfants bénéficieront du projet Un cadeau pour Noël en Beauce-Etchemins. L’Association des Familles Monoparentales et Recomposées la Chaudière, Havre l’Éclaircie, la Maison de la Famille Beauce-Etchemins ainsi que Le Berceau remercient toutes les personnes, entreprises et partenaires ayant contribué à ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge