Un dernier blitz de la Guignolée des médias

L'objectif de collecte de la Guignolée des médias est atteint à 70%, et les derniers efforts doivent être mis pour parvenir à relever le défi d'ici le 31 décembre.

Comme ils le font depuis 25 ans, les médias de la région (Arsenal Média (Mabeauce.com, O101,5 et Hit Country), EnBeauce.com, Beauce Média, La Voix du Sud, L’Éclaireur Progrès, Nous TV Beauce-Appalaches, Radio Beauce (COOL 103,5 et MIX 99,7) et Beauce TV) entreprennent cette campagne pour soutenir la banque alimentaire Moisson Beauce.

Si vous avez la chance de pouvoir vous le permettre, faire un don nourrit les gens d’ici… mais fait aussi du bien à celui ou celle qui pose ce geste. Si vous le pouvez, merci de donner: www.moissonbeauce.qc.ca/la-guignolee-des-medias

Cette année, nous vous proposons une vidéo de sensibilisation, qui met en lumière l’impact concret du don mensuel pour soutenir l'organisme. En effet, c'est une façon simple de contribuer à stabiliser l’approvisionnement de la banque alimentaire, tout au long de l’année, y compris pendant les périodes creuses.

