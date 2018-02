La Guignolée des Chevaliers de Colomb de St-Georges atteint son objectif financier

La Guignolée 2017, organisée par les Chevaliers de Colomb de Saint-Georges, est maintenant terminée. Après avoir fait le bilan de la campagne, l'équipe organisatrice a annoncé, lors du dimanche 4 février dernier, que le montant total recueilli s’élève à 40 569,45 $.

Tout l'argent amassé dans le cadre de cette guignolée sera remis sur les territoires de Saint-Georges et de Saint-Jean-de-la-Lande. L'objectif financier a été dépassé, puisqu'il avait été fixé à 40 000 $ en octobre dernier.

L'édition 2017 de la Guignolée des Chevaliers de Colomb, qui en était à sa 47e année consécutive dans la région, s'est déroulée du 26 octobre au 24 novembre derniers dans les commerces de Saint-Georges, et du 6 au 26 novembre derniers dans les résidences du territoire.

La présidente d'honneur de cette édition était Anne-Marie Rodrigue, des IGA Rodrigue et Filles et IGA familles Rodrigue et Groleau de Saint-Georges.

Rappelons que la Guignolée des Chevaliers de Colomb, qui existe à Saint-Georges depuis 1980, est une oeuvre humanitaire qui permet aux familles et aux personnes seules dans le besoin de recevoir les biens essentiels à leur subsistance durant toute l'année, par l'intermédiaire des deux Sociétés Saint-Vincent-de-Paul et d'un groupe de bénévoles du secteur Saint-Jean-de-la-Lande, à Saint-Georges.