La Coop Unicoop procède à l’inauguration du réaménagement du centre de rénovation BMR

La Coop Unicoop a procédé à l’inauguration du réaménagement de son centre de rénovation BMR de Saint-Joseph, dont le projet de rajeunissement intérieur a été de l’ordre de 150 000 $. Il s'agissait aussi du 10e anniversaire du magasin.

« Le réaménagement intérieur permet à nos membres et clients d’enrichir leur expérience en magasin dans un environnement plus moderne et plus aéré. Notre conseil d’administration est persuadé du bien-fondé de cet investissement et n’a pas hésité à moderniser ce magasin pour répondre encore mieux aux besoins des consommateurs et des entrepreneurs de la région », a fait part le président d’Unicoop, Richard Dion.

« Notre centre de rénovation répond désormais aux nouveaux standards BMR et offre ainsi une meilleure accessibilité aux produits », a ajouté le directeur principal Détail et Énergie d’Unicoop, Frédéric Thibault.

La division Détail & Énergie d’Unicoop compte dix centres de rénovation et quincailleries ainsi qu’un dépanneur station-service situés dans les régions de la Beauce, de Bellechasse, de Montmagny et de l’Île d’Orélans.