Le Groupe Espérance et Cancer reçoit quelque 1 200 convives pour son 21e Brunch-bénéfice

La 21e édition du Brunch-bénéfice au profit du Groupe Espérance et Cancer de Saint-Georges a eu lieu ce matin, dimanche le 18 février, à l'école des Deux-Rives. L'événement, qui s'est déroulé de 8 h 30 à 13 h, a rassemblé quelque 85 bénévoles et environ 1 200 convives.

À lire également :

Jeudi le 15 février dernier, 800 billets avaient été vendus pour le Brunch-bénéfice. Ce matin, vers 10 h, la directrice générale du Groupe Espérance et Cancer, Lyse Perron, a estimé qu'environ 1 200 personnes allaient se présenter jusqu'à 13 h.

Les fonds amassés lors de cette matinée serviront à financer les services de l'organisme, afin qu'ils soient offerts aux personnes malades ainsi qu'à leurs proches aidants à prix modique, pour que ces derniers puissent se les offrir sans restrictions.

« La maladie, ça entraîne des dépenses comme le coût des déplacements, les frais de stationnements et les frais de restaurants. On ne peut pas aider les personnes atteintes de cancer et leur entourage financièrement en tant que tel, mais on veut que nos services restent toujours accessibles pour eux », a expliqué Lyse Perron à EnBeauce.com plus tôt aujourd'hui.

Lorsqu'elle parlait de services, Lyse Perron faisait référence à des services de massothérapie offerts au coût de 10 $ par membre, par exemple, qui s'est préalablement inscrit moyennant des frais de 20 $ par année. Le Groupe Espérance et Cancer offre également des ateliers à ses membres gratuitement, dont de la peinture sur toile, du yoga et de la méditation.

En 2016-2017, 355 massages ont été donnés par le Groupe Espérance et Cancer, 180 personnes ont participé aux groupes d'entraide et aux ateliers, et 2 885 heures de bénévolat ont été comptabilisées au sein de l'organisme.

Les enfants au coeur des activités

Un espace pour les enfants était notamment installé à l'entrée de l'école des Deux-Rives ce matin, où il y avait du maquillage et des gâteries que ces derniers avaient la chance de gagner durant l'événement, ainsi qu'une mascotte de Minion qui faisait le bonheur des petits et des grands.

« C'est important pour nous que les enfants aient un endroit bien à eux pendant le brunch. On mise beaucoup là-dessus, car ils font partie intégrante des familles touchées par le cancer », a ajouté Madame Perron.

Rappelons qu'à 11 h l'an dernier, lors de la 20e édition du Brunch-bénéfice, près de 1 000 personnes avaient déjà répondu à l'appel. Les bénévoles avaient alors servi un total de 1 250 déjeûners pendant toute la matinée. En 2016, ce sont 1 400 personnes qui avaient participé à cet événement.