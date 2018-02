Les Produits d’érable Cumberland aux Oscars pour une 6e année consécutive

Pour une sixième année consécutive, des produits gourmets de l’entreprise Produits d’érable Cumberland de La Guadeloupe seront remis dans les paniers-cadeaux aux sélectionnés de la prochaine cérémonie des Oscars.

« Célébrer l’excellence au cinéma est la raison d’être des Oscars et nous ne pouvions trouver une meilleure façon d’honorer les plus grandes stars qu’en leur offrant nos propres stars à nous, soit une sélection de nos savoureux produits gourmets faits avec du sirop d’érable biologique bien de chez nous », a indiqué la présidente et cofondatrice des Produits d'érable Cumberland, Julie DeBlois.

Dans lesdits sacs, on y retrouvera une sélection des produits rouGe et blanc par rouGe, dont une bouteille de sirop d’érable biologique et des croquants à l’érable et au chocolat belge.

Chaque sélectionné recevra un certificat VIP d’adoption d’un érable créé dans le cadre de cet évènement glamour, qui se tiendra le dimanche 4 mars prochain.

Précisons que la compagnie beauceronne offre du sirop biologique depuis 2012.